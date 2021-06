Panoramatická okna, žádné turbulence. Do oblak se chystá revoluční vzducholoď

Na oblohu se už za pár let mohou vrátit vzducholodě určené pro přepravu pasažérů. Třeba britská firma Hybrid Air Vehicles nyní zveřejnila vizualizace stroje, který by mohl první cestující svézt už do čtyř let. Dvě z plánovaných tras se nachází v Evropě.

Vzducholoď Airlander má první cestující přivítat v roce 2025. Užijí si luxusní cestu s minimálními turbulencemi a panoramatickými okny. Foto: Hybrid Air Vehicles | Foto: Hybrid Air Vehicles