Podle kanadských vědců z Université de Montréal je tento nově objevený svět zcela pokrytý silnou vrstvou vody, podobně jako některé Jupiterovy či Saturnovy měsíce, a je o něco větší a hmotnější než Země.

Nachází se dostatečně daleko od své hvězdy, díky čemu akumuluje mírnou teplotu, která by potenciálně mohla podporovat život. Vědci však nadále zjišťují, jaký druh organismu by zde dokázal žít a jak dlouho by mohl prosperovat.

Na stopu exoplanety přivedl vědce vesmírný teleskop NASA TESS, který zkoumá celou oblohu a hledá planetární systémy blízké tomu našemu. Astronomové zveřejnili nový objev v časopise The Astronomical Journal.

Nepodobá se Zemi

Signál z teleskopu NASA TESS vykazoval každých jedenáct dní mírný pokles jasnosti, což astronomům umožnilo předpovědět existenci planety asi o sedmdesát procent větší než Země.

„Jsem na tento objev nesmírně hrdý, protože ukazuje vysokou úroveň našich výzkumníků a přístrojů,“ citoval britský list Daily Mail vyjádření profesora na Université de Montréal a ředitele iREx a Observatoire du Mont-Mégantic Reného Doyona. „Díky speciálnímu přístroji navrženému v našich laboratořích s názvem SPIRou a inovativní analytické metodě vyvinuté naším výzkumným týmem, se podařilo objevit tuto jedinečnou exoplanetu,“ dodal.

Astronomům trvalo více než padesát hodin, než odhadli hmotnost planety, která je asi téměř pětkrát těžší než Země. Odborníci se dále domnívají, že exoplaneta TOI-1452 b je pravděpodobně kamenná jako naše planeta. Její poloměr, hmotnost a hustota ale naznačují, že jde o velmi odlišný svět. „Její poloměr a hmotnost vypovídají o mnohem nižší hustotě, než jakou bychom očekávali u planety, která je v podstatě tvořena kovem a kamením, jako je Země,“ vysvětlil podle amerického webu CNET vedoucí výzkumu Charles Cadieux.

Výzkumníci doufají, že TOI-1452 b bude ideálním kandidátem pro další pozorování Webbovým teleskopem. „Naše pozorování pomocí Webbova teleskopu budou mít zásadní význam pro lepší pochopení exoplanety,“ pověděl v prohlášení René Doyon.

Jedna z více oceánských exoplanet

V posledních letech astronomové identifikovali a určili poloměr a hmotnost mnoha exoplanet s velikostí mezi Zemí a Neptunem. Některé z nich mají takovou hustotu, kterou lze vysvětlit pouze v případě, že velkou část jejich hmoty tvoří lehčí materiály než ty, které tvoří vnitřní strukturu Země, například voda. Tyto hypotetické světy byly nazvány oceánskými planetami.

„TOI-1452 b je jedním z nejlepších kandidátů na planetu s oceánem, které jsme dosud objevili,“ uvedl v prohlášení Cadieux. Voda na exoplanetě může tvořit až třicet procent její hmotnosti.

Oproti ní je Země ve skutečnosti velmi suchá planeta, protože sice sedmdesát procent povrchu pokrývají oceány, ale voda zde ve skutečnosti tvoří pouhé jedno procento hmotnosti.