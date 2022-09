Hnutí ANO v Příbrami potvrdilo pevnou pozici. Vládnout chtějí vícebarevně

V Příbrami hnutí ANO 2011 v čele se současným starostou Janem Konvalinkou vyhrálo letošní komunální volby o několik délek. Situace, co do rozležení sil v novém zastupitelstvu, je tak více méně daná. Vítězná strana má v podstatě jednoduchou úlohu. A sice rozhodnout se, koho přibere do koalice za situace, kdy druhé nejsilnější hnutí Spojenci nepochybně odejde do opozice.

Barbora Daňhová (ANO 2011) | Foto: ANO 2011