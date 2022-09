ON-LINE: Zeman lituje prohry ČSSD. Ve Slaném ODS zahájila povolební vyjednávání

Druhým nejsilnějším subjektem jsou Spojenci, kteří dostali do voličů 14,6 procenta hlasů, což jim zajistilo čtyři mandáty. Do zastupitelstva už nenašli cestu komunisti. Na druhou stranu v něm nově zasedne hnutí SPD, které získalo dva zastupitele. Piráti si polepšili o jeden mandát. Celková volební účast byla v Příbrami 38,4 procenta. Téměř o tři procenta horší než před čtyřmi roky.

Seznam nově zvolených zastupitelů Příbrami

ANO

Jan Konvalinka, 38 let , starosta města

Petr Rotter, 51 let, manažer správy majetku

Barbora Daňhová, 48 let, lékařka

František Hauser,71 let, stomatolog

Vladimír Karpíšek, 55 let, jednatel společnosti

Hrudka Milan, 59 let, OSVČ

Marta Frýbertová, 71 let, důchodce

Josef Šašek , 36 let, referent ekonomického řízení

František Jobek, 64 let, vedoucí prodejny

Tomáš Dvořáček, 38 let, podnikatel

Denisa Kotková, 33 let,úředník

Piráti

Simona Luftová, 49 let, učitelka, krajská zastupitelka

Antonín Schejbal, 26 let, zastupitel Středočeského kraje a města Příbram, student, provozovatel hudebního klubu

ODS

Miroslav Peterka, 53 let, OSVČ

Ivan Fuksa, 59 let, manažer

Příbram 2030

Martin Buršík, 44 let , místostarosta města

Josef Strejc, 39 let, ředitel základní školy

Spojenci

Václav Švenda, 48 let, radní pro kulturu Středočeského kraje, učitel

Markéta Škodová, 47 let, učitelka VŠ a SŠ, asistentka senátora

Václav Dvořák, 64 let, ekonom, daňový poradce

Marek Školoud, 34 let, jednatel textilní společnosti, předseda Spolku Pražské ulice

SPD

Petra Novotná ,37 let, ředitelka Regionální Agrární komory Středočeského kraje

Jiří Novotný, 46 let, vrchní rada Úřadu práce ČR Příbram

Šance pro Příbram

Vladimír Král, 59 let, středoškolský učitel

Aleš Barášek 46 let, specialista

