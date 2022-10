V letošních volbách jste se stali jasnými vítězi. Co na to říkáte?

Za výsledky jsme samozřejmě hrozně rádi, protože jde o vynikající úspěch. Musím ale zdůraznit, že k tomu přistupujeme s velikou pokorou, protože se jedná o závazek do budoucna. Jednak jde o jakési vysvědčení o naší práci, že jsme ji nedělali úplně špatně, a rovněž jde o nově svěřený úkol.

Co se bude dít nyní a co přijde v následujících měsících?

Nejdříve nás bude čekat skládání koalice. A pak nás jednoznačně čeká práce na velkých projektech, jako je například kompletní rekonstrukce aquaparku a rozšíření příbramské čističky odpadních vod. To je to, co nás čeká, a zároveň se budeme muset nějak poprat s energetickou krizí, která se samozřejmě valí nejen na občany, ale i na město jako takové. Takže těch úkolů bude dost. Budeme se tedy ten tým poskládat z lidí, kterým věřím, a zároveň to jsou odborníci.

Naplněná kapacita čističky nyní brání rozvoji města. Co v této souvislosti chcete do konce mandátu stihnout?

Reálně to opravdu vidím tak, že by už příští rok měla být kompletně hotova projektová dokumentace včetně rozpočtu a dalších nutností. Zároveň vyjednáváme na Státním fondu životního prostředí možnost dotace, což vypadá velmi slibně. Příští rok by se tedy mohla stihnout ta papírová část a mohli bychom konečně soutěžit dodavatele. Posléze v průběhu roku 2024 by mohlo dojít k samotné stavbě.

Rekonstrukce aquaparku je v Příbrami dlouholetým evergreenem. Projekt se už ale trochu hýbe, kdy začnou práce?

Jde o podobný model jako čistička. Aquapark prostě musíme opravit, protože nejde dělat, že tady není. Do konce roku bychom měli znát dodavatele, který se rekonstrukce chopí. Práce by měly vzít až dva roky, takže předpokládám, že ve třetí čtvrtině tohoto volebního období by mohlo být hotovo.

Projekt bude stát zhruba 360 milionů korun, ne-li více, když vezmeme v úvahu zdražování na všech frontách. Bude na to město mít?

Aktuálně máme disponibilní prostředky ve výši téměř 400 milionů korun. K tomu nám pochopitelně chodí příjmy, z nichž tedy určitou část odkrojí zdražovaní prakticky všeho. Nicméně prostředky, které můžeme investovat, tu stále jsou a generují se každý rok. To znamená, že jsme schopni tyto stavby zvládnout i za přispění dotací.

Velké téma v Příbrami, které se hodně řešilo v kampani, jsou ubytovny, zejména ty pod Čertovým Pahorkem. Jaké má tento problém východisko?

K dispozici máme pouze takzvaná měkká řešení, jako jsou prevence a policejní kontroly. Zároveň určitě nepřestaneme v jednání s majitelem o možnosti odkoupení těchto objektů. Svého času jsme rozvíjeli možný projekt přebudování těchto domů na byty s pečovatelskou službou pro seniory. To je směr, kterým bych chtěl i nadále jít. Víme, že ta situace na Čerťáku není dobrá.

Proč to trvá tak dlouho? Majitel nechce spolupracovat?

Naopak, jednání s ním je velmi slušné a je jeden z těch, který je velmi komunikativní a snaží se věc řešit. Na ubytovnách mají dokonce nastavenou vnitřní politiku, že lidé, kteří jsou opravdu problémoví a nedají si říct, tak s nimi nájmy ukončují. Musíme si ale na druhou stranu uvědomit, že prodej těch ubytoven znamená pro majitele zbavení se výnosného podnikání. Chápu tedy, že se mu do toho moc nechce. Ale určitě to není cesta, která by byla úplně nereálná. Hledáme prostě určitý střed nabídky a poptávky, aby došlo k takovému okamžiku, že bychom si plácli.

