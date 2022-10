Letáček do schránky

Nikdo se k tomu ale neměl, byť všechny domácnosti dostaly do schránky letáček s upozorněním, že je třeba, aby se našel někdo, kdo bude ochotný věnovat čas a úsilí správě obecních záležitostí. Nebylo koho volit, protože v obci nebyla podána ani jediná kandidátní listina. Místo starosty tak nyní v Třebsku mají správce stanoveného ministerstvem vnitra, jehož úkolem bude mimo jiné zajistit dokončení běžících stavebních akcí. Jinak má ale obec spravovat v „udržovacím režimu“ se zajištěním jejího nezbytného fungování bez toho, že by se rozjížděly nové investice.

Bude to tak až do doby, kdy se uskuteční volby, v nichž se už někdo o hlasy spoluobčanů ucházet bude. A dojde na vyhlášení termínu, kdy opět bude možné volit. To se během volebního období děje několikrát a to nejen kvůli podobným případům. Častěji se stává, že počet zastupitelů poklesne pod zákonný limit (a to z různých důvodů: ať už kvůli tomu, že se třeba zastupitelé rozhádali, nebo třeba proto, že někdo z nich zemřel a chybí náhradník).

Při pohledu na to, jak se věci vyvinuly, zřejmě někteří z bývalých zastupitelů budou opět kandidovat. Ne ale všichni a tak potřeba najít nové posily k doplnění týmu, které se budou učit od zkušenějších kolegů, stále zůstává aktuální.

