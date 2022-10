Hnutí ANO sice jeden mandát ztratilo, volby přesto s velkým přehledem vyhrálo. Jak si to vysvětlujete? Předpokládám, že se ve volbách projevila i aktuální situace, kdy na vládní strany dopadají opatření v souvislosti s válkou na Ukrajině a zdražováním energií. Řekl bych, že se to v řadě případů projevilo a díky tomu hnutí ANO získalo na oblibě. A také jde o prezentaci stávajícího vedení města například v relaci Minutky z radnice, které reprezentovaly jen jeden pohled a opozice tam neměla šanci prosazovat své názory, i když je tento pořad s poměrně velkým rozpočtem placen z peněz daňových poplatníků. Předkládaly se tam relativně malé projekty, ale u těch velkých nezaznělo třeba to, že se za uplynulé čtyři roky vůbec nepohnuly – ať se bavíme o aquaparku, nebo o parkovacím domě. S těmi si stávající vedení nedokázalo poradit.

Těsně po volbách jste deklarovali, že automaticky odcházíte do opozice. Předpokládám, že to stále platí.

S vítězným hnutím ANO jsme dosud žádné jednání neměli, čili mám za to, že se na tom nic nezmění. Sám si ani nedovedu představit spolupráci na půdorysu ANO a Spojenců.

Můžete trochu rozvést, proč tomu tak je?

Mám pocit, že mezi námi jsou na řadu věcí velmi rozdílné názory - od transparentnosti radnice až k provedení investičních projektů. Tam je také poměrně dost témat, která nás rozdělují. Každopádně chceme s vedením města nějakou formou spolupracovat i z opozice a dát nové koalici šanci. Neznamená to tedy, že za každou cenu budeme negativně vnímat jakýkoli krok, který učiní. Pro nás je důležité, aby skončila ta čtyřletá stagnace, která se nám nelíbila.

Transparentnost radnice

Mohl byste být opět trochu konkrétnější, co se týče té transparentnosti radnice?

Tak to jsme viděli kolem dění na Fantově louce. Primárně tam šlo o kolosální střet zájmů, kdy radní ve vedení města dlouhodobě tajili studii, kterou připravili developeři. Věc spočívala v tom, že ta platná územní studie z roku 2006 byla předělána. To znamená, že lidé, kteří tam bydlí, byli srozuměni že se tam někdy v budoucnu stavět bude, ale rozhodně ne v takovém rozsahu, aby jim šestnáct metrů za barákem vznikly čtyř i vícepatrové bytové domy. Zhruba před rokem a půl jsem byl v zastupitelstvu první, kdo se o to začal zajímat. V tomto případě jsme navrhovali, aby se pro tuto lokalitu udělal regulační plán, a budeme nadále podporovat veškeré průzkumy, které nyní zjišťují dopady záměru na životní prostředí. Dalším příkladem je, že vedení města zaměstnalo další pracovnici, která torpéduje všechny žadatele o informace podle „stošestky“. Jinými slovy se snaží hledat důvody, proč ty informace neposkytnout. Radnice by zkrátka neměla mít problém předložit všechny požadované informace. A výmluva, že to je administrativně náročné, nemusí být na místě, když dáváte k dispozici všechno a nemusíte ty dokumenty upravovat a kostrbatě vymýšlet texty odpovědí. A v neposední řadě se nám nelíbí nemožnost archivace záznamů zastupitelstev. Tu jsme se snažili prosadit už na začátku minulého volebního období, ale také se hledaly důvody, proč to nejde. Pak tu jsou také už zmíněné Minutky z radnice.

Co byste rádi jako opozice prosadili a kam byste chtěli, aby se město posunulo?

Určitě bychom se chtěli zapojit do pracovních skupin na změnu územního plánu. To je klíčový nástroj k tomu, aby se Příbram rozvíjela. Město se vylidňuje, stárne, a dokud neuděláme řadu kroků pro to, aby se to zlepšilo, tak máme čím dál větší problém. Jak nám ubývá počet obyvatel, tak nám klesají daňové příjmy. Stáváme se jakousi základnou pro okolní obce, ale máme na to čím dál méně peněz – co se týče například provozu divadla či sportovních zařízení. To vše využívají obyvatelé z okolních obcí, kde ty počty, řekl bych, spíše narůstají, protože v Příbrami mají lidé problém sehnat byt nebo postavit si domy. Dalších témat je celá řada. Rád bych osobně pokračoval v dopravní komisi a snažil se prosazovat kroky ke zlepšení parkování. Už v minulém volebním období jsme se snažili přesvědčit vedení města, abychom šli do systému chytrého parkování. A dál samozřejmě posunout to, že by se vytvořily parkovací zóny. K těm ale podle mého názoru ještě není dostatečná doprovodná infrastruktura, jako jsou například odstavná parkoviště. Naši straničtí kolegové by se zase rádi věnovali financím či majetkovým záležitostem.