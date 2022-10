Jsou mezi nimi i nová hnutí. Do letošních komunálek premiérově vstupuje uskupení nestraníků s názvem Příbram 2030. Vede ho dosavadní místostarosta Martin Buršík, jenž před čtyřmi lety kandidoval z devátého místa za hnutí ANO 2011.

ANO, které momentálně vede radnici, jde letos do voleb s číslem 1 a jeho lídrem je současný starosta Jan Konvalinka. Sedmička byla vylosovaná pro Spojence, kteří poskládali kandidátku z nezávislých uchazečů, TOP 09, STAN, politického hnutí Hlas a SOS Příbram. Jejich lídrem je radní pro kulturu Středočeského kraje Václav Švedna.

ODS vede podnikatel Miroslav Peterka. Příbramští Piráti mají číslo 3 a jejich lídryní je krajská zastupitelka a učitelka Simona Luftová. SPD vede ředitelka Regionální Agrární komory Středočeského kraje Petra Novotná. Středoškolský učitel Vladimír Král stojí v čele hnutí Šance pro Příbram, Radek Ctibor potom vede KDU-ČSL.

Dalším nováčkem jsou Příbramáci pro Příbram, kteří jdou do voleb pod vlajkou hnutí Přísaha a vede je podnikatel a geolog Petr Kareš.

Hlavní témata: ubytovny a parkování

Když se redakce Deníku ptala v dotazníku čtenářů, jaké téma podle nich může rozhodovat při letošních komunálních volbách v Příbrami, zaznělo nejednou, že situace kolem ubytoven ve městě. Dalšími tématy pak bylo parkování nebo energetická krize.

Co rozhodne volby v Příbrami? Obyvatele města trápí strasti s ubytovnami

Co do počtu ubytoven patří Příbram ve Středočeském kraji mezi města s jejich největším počtem. Přispěla k tomu i bohatá hornická historie a potřeba horníky ubytovávat. Nyní se do nich stahují hlavně jedinci, kteří místa proměnili v ghetta.

Problémy se týkají zvláště lokality Pod Čertovým pahorkem, kde se nacházejí dva objekty ubytoven o velikosti standardního paneláku.

Bude se pokračovat v revitalizaci?

V Dobříši kandiduje sedm volebních uskupení. ANO 2011 vede poslanec a zastupitel Tomáš Helebrant, kandidátku Jistota a budoucnost lékař a člen ČSSD Stanislav Holobrada, obchodník Miroslav Sochor je lídrem KDU-ČSL a učitel Stanislav Vacek vede Nezávislé. Otevřená radnice – PRO postavila do čela podnikatele a zastupitele Filipa Kahouna, STAN zastupitelku a právničku Jindřišku Rombu. Post starosty obhajuje Pavel Svoboda, jednička kandidátky ODS a nezávislí.

Pokračovat, či nepokračovat v revitalizaci centra města? To je jedna z otázek, na kterou odpoví nadcházející komunální volby v Dobříši.

Co rozhodne volby v Dobříši? Tématem je budoucnost centra města

Plány na zvelebení centra existují, chuť pokračovat aspoň u některých politiků je taky, ovšem co udělá s ideály a projekty energetická a sociální krize, je otázkou.

Řada místních je dlouhodobě nespokojena s podobou tohoto devítitisícového města a za současného vedení radnice se práce na rekonstrukci dobříšského Komenského náměstí výrazně posunuly a místo už začíná získávat budoucí vzhled.