Daně z příjmů lidem nezvyšujte. Pokud budete potřebovat vybrat víc peněz na zalátání děr státního rozpočtu, zdaňte podniky. A třeba zaveďte takzvanou sektorovou daň pro firmy z vybraných oborů. Tak lze shrnout vzkaz budoucí vládě od respondentů velké ankety Deníku Volby 2021. Odpovědělo v ní 13 390 lidí ze všech koutů České republiky.

„Ankety mezi čtenáři Deníku a Deníku.cz děláme často. Je pro nás zásadní znát názory těch, pro které píšeme,“ uvedl Roman Gallo, šéfredaktor a ředitel redakcí Deníku. „Jsme proto rádi, že se do této ankety zapojil rekordní počet respondentů, téměř 13,4 tisíce. Je to skvělá zpráva i proto, že ukazuje velký zájem čtenářů Deníku všech věkových kategorii o budoucnost této země.“

Co konkrétně požadují? Například téměř dvě třetiny seniorů jsou pro to, aby se penze dělila na rovný důchod, který by byl pro všechny stejný, a zásluhovou část.

Rodiče dětí chtějí daňové odpočty na vyživované potomky a podporu zkrácených pracovních úvazků.

Podnikatelé by si přáli, aby jim budoucí vláda především neházela administrativní klacky pod nohy.

A prvovoliči se – celkem logicky – staví proti úvahám zavést školné na veřejných vysokých školách.

Velkou anketou Deník startuje předvolební zpravodajství. V jeho první části v průběhu června přinese netradiční „volební inventuru“ slibů koaliční vlády. Nebude přitom jen počítat splněné a nesplněné body z vládního programu. To, jak se „žilo za Babiše“, ukáže na příkladu konkrétních lidí a rodin.

S odborníky rozebere vybrané pasáže z programu stran pro nadcházející volby a porovná je s tím, co odpovídali čtenáři. Čtenáři se také mohou těšit na reportáže z probíhající kampaně, profily a rozhovory s adepty na budoucího premiéra České republiky.

Nedílnou součástí bude i servis. Na webu Deník.cz se už nyní nachází přehledný „volební rozcestník“, který bude doprovázet všechny články týkající se říjnového hlasování. Čtenáři na jednom místě zjistí nejenom praktické informace o preferenčních hlasech či aktuálním složení sněmovny, ale dozvědí se i zajímavosti o novém systému přepočtu hlasů či kandidátech. Samozřejmostí budou aktuální výsledky průzkumů veřejného mínění.