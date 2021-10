Koalice Pirátů a STAN podle zveřejněné povolební strategie nebude podporovat vládu, v níž by byli lidé nekompetentní, s prokázanou korupční minulostí nebo v trvalém střetu zájmů. Vyloučili jste i subjekty s historickou zátěží a ohrožující základy liberální demokracie. Kdo tedy konkrétně vůbec nepřipadá v úvahu?

Mluvíme o stranách, které pravděpodobně překročí pětiprocentní hranici, i když u komunistické strany, která se podílela na devastaci naší země v minulosti, bůh ví. Dále odmítáme vládní spolupráci s ANO, zejména kvůli střetu zájmů Andreje Babiše a prorůstání hnutí ANO do státní správy. A konečně je to SPD, která pošlapává lidská práva a ani kvůli jejímu vnitřnímu fungování ji nelze označit za demokratickou stranu, byť je zaregistrovaná ministerstvem vnitra.

Před čtyřmi lety jste na předvolebním vězeňském autobuse měli i Petra Nečase a Janu Nagyovou, dnes Nečasovou, kvůli údajným trafikám a zneužívání rozvědky. Dnes vám už ODS a jisté kmotrovské kapitoly z její minulosti nevadí?

Když je řeč o podpoře vlády nebo účasti v ní, bavíme se o konkrétních osobách, které jednotlivé strany reprezentují. ODS na celostátní úrovni prošla výraznou proměnou. Při povolebním vyjednávání samozřejmě půjde i o to, koho navrhne na ministerské funkce. Kompetence bude u každého nominanta zásadní, abychom se už nedostali do situace, kdy se ministři budou tahat jako králíci z klobouku, jako to dělal Andrej Babiš.

Počítáte s tím, že případní vládní partneři budou lustrovat i vaše ministerské kandidáty?

My jsme představili čtyřicet lidí, o nichž by se dalo uvažovat pro nejvyšší státní funkce, neboť dané resorty a problematiku dobře znají. Pokud by měl případný koaliční partner problémy s nějakým kandidátem, je legitimní vést o tom diskusi.

Mezi čtyřicítkou jmen je i poslanec Ondřej Profant, který debatu o sňatcích homosexuálů komentoval slovy: „Pokud je sněmovna plná konzervativních bílých páprdů a velká část inklinuje k fašismu, těžko lze něco podobného prosadit“. Nebudete mít s takovými výroky problém?

Ondrovi jsem za toto vyjádření vyčinil. Použil to v diskusi na platformě, která řešila sňatky osob stejného pohlaví. Myslím, že to bylo nekorektní a zbytečné, lepší by bylo mluvit o důvodech, proč to někteří poslanci nepodporují. Ondra Profant je šéfem resortního týmu pro místní rozvoj a je za ním spousta práce ve sněmovně, kde jsme pomohli prosadit digitální mapu nebo bankovní identitu, což nepředkládala vláda, ale poslanci.

Jenže vaše kolegy to může zneklidňovat. Na pirátském fóru se často vyskytují názory, které třeba konzervativce logicky zvedají ze židle.

My takto diskutujeme dvanáct let a podle mě je otevřené fórum naší devízou. Pirátská strana vyrostla do celostátní působnosti, máme místopředsedu Evropského parlamentu, vedeme tři největší města, jsme v radách devíti krajů. Takže je pirátské fórum překážka úspěchu naší strany, nebo benefit? Samozřejmě že z toho občas někdo něco vytáhne, ale to přece není nic ojedinělého, politici různých stran také někdy plácají…

Myslíte třeba čerstvý výrok předsedy lidovců Mariana Jurečky, že si neumí představit účast KDU-ČSL ve vládě, která by prohlasovala sňatky gayů a leseb?

Myslím pana Jurečku, pana Zahradila nebo pana Vystrčila, kterému nešťastně ulétla věta o tom, že lidé pracující v době covidu na home office by měli část své výplaty dávat těm, kteří normálně chodí do práce. On to ale jen špatně naformuloval, a proto jsem to nijak nekomentoval, neboť něco podobného se může stát každému. Pana Jurečky bych se ovšem za jeho slova nezastal. Jsem rád, že své vyjádření odvolal. Je-li země v nesnázích a máme obrovský schodek, musíme plánovat postcovidovou obnovu a bavit se o sestavení vlády na půdorysu demokratické opozice, která má řešit fundamentální problémy. Není to chvíle, kdy by se někdo měl profilovat tímto způsobem a dávat takovouto stopku pro budoucí jednání.

Plácnutí na nějakém fóru nebo špatná formulace je věc jedna, druhá je, o čem jsou klíčoví jedinci hluboce přesvědčeni. Šéf ODS Petr Fiala třeba tápe, zda to s účastí v NATO myslíte opravdu vážně, když třeba Mikuláš Ferjenčík Alianci zpochybňoval.

To určitě nikdy neudělal, vyjadřoval se jen ke struktuře investic a peněz, kterými máme naplňovat dvouprocentní závazek k NATO. Ten máme nejen v programu se STAN, ale když se v Evropském parlamentu hlasovalo o příslušné rezoluci, zástupci Pirátů dokonce říkali, že by neměli problém, kdyby to bylo i více. Důležité ale je, za co se peníze utratí. Asi před třemi měsíci jsem byl v centrále NATO a na toto téma jsem se bavil se zahraničními partnery. Kladl jsem důraz především na kybernetickou bezpečnost, výzkum, vzdělávání, vesmírný program.

Nesouhlasíte tedy s francouzským prezidentem Macronem, že NATO se nachází ve stavu mozkové smrti?

Ne, což ale neznamená, že Piráti nevnímají důležitost společné evropské obrany. Koneckonců Česká republika se připojila k projektu PESCO, tedy užší spolupráci členů Unie v oblasti bezpečnosti a obrany, což není konkurenční, ale doplňující záležitost vůči NATO. Naši účast v Severoatlantické alianci nijak nezpochybňujeme. Je to trvalá konstanta našeho programu, kterou potvrzujeme i prací ve sněmovně nebo postoji našeho primátora Zdeňka Hřiba, neboť Praha jako metropole má vztah k mezinárodní politice. Piráti jsou v tomto směru naprosto čitelní a těžko nám může někdo vyčítat nepředvídatelnost jen proto, že máme vnitrostranickou demokracii a pirátské fórum. Za nás mluví práce.

V situaci, kdy se Prahou už dva měsíce nedá projet autem, bych to na vašem místě moc nezdůrazňovala.

To není pravda. V rámci kampaně musím jezdit autem, byť jinak většinou používám metro, a trvá mi to do práce pár minut. Díval jsem se na počet uzávěrek přede dvěma roky a byly prakticky ve stejném objemu jako nyní. Silnice se někdy opravit musí. Nehledě na to, že doprava není v Praze v gesci Pirátů, ale radního Scheinherra z uskupení Praha sobě. Přijde mi ale zajímavé, že jsme od zahraniční politiky, která je zcela zásadní, přešli k dopravě v Praze.

Protože jste zdůraznil, že za Piráty mluví práce, a jmenoval jste Prahu.

Nechci se s vámi hádat, jen dokončit myšlenku. Pokud se podíváme, jak je Zdeněk Hřib akceptován na mezinárodním poli, je velmi úspěšným primátorem. Dělá sebevědomou politiku v zahraničněpolitickém kontextu, například s liberálními primátory hlavních měst zemí V4. Poslanec Jan Lipavský, který má ve sněmovně za Piráty na starost zahraniční politiku a obranu, je hodnocen jako velmi kvalitní politik. Zpochybňovat pozici Pirátů v mezinárodním kontextu je tedy opravdu liché.

Voliči ale nevnímají, jak jste oceňováni v zahraničí, ale co se o vás říká doma. A premiér Andrej Babiš vás líčí jako zelené fanatiky, evropské udavače, neomarxisty, vítače migrantů. Uvědomujete si, že se mu za půl roku povedlo vykreslit vás jako stranu, která by ve vládě byla pro Českou republiku nebezpečím?

Nejen jemu. Piráti a konkrétně já jsme největším terčem české dezinformační scény, která naopak premiéra Babiše a hnutí ANO vyzdvihuje. Když si vás člověk, který vlastní třicet procent médií a do těch ostatních má libovolný přístup, vybere jako svého úhlavního nepřítele, je obtížné tomu čelit. Nemyslím, že nám preference spadly kvůli dvěma nepovedeným obrázkům na facebookové kampani, ale právě na základě těchto soustředěných útoků. My se jim bráníme, trpělivě věci vysvětlujeme, bohužel s panem premiérem se dostanu do přímého kontaktu jen v debatách u vás v Deníku a možná ve dvou předvolebních televizních diskusích, protože jinak se mi tři roky vyhýbá. V Německu jsou volby o tématech, o budoucnosti, obnově po covidu, transformaci ekonomiky, zahraniční politice, dezinformační scéně. U nás z toho pan Babiš udělal uřvanou pouťovou show, kdy se fotí se zaťatou pěstičkou na billboardy a vymýšlí nesmyslná hesla. Z nás vyrobil největšího nepřítele, ale Pirátostán, jak nás nazývá, je země, kde se nekrade, není střet zájmů, nezneužívají se dotace, na nikoho se nezaklekává a věci se řeší na základě faktů a dat. Když jezdím po regionech, lidé požadují racionální politiku, chtějí se těšit na to, co bude za týden, a ne se bát.

Co vás ponouklo kandidovat v Ústeckém kraji, když v Praze byste si asi šel pro vítězství, zatímco na severu dostanete pravděpodobně od Andreje Babiše na frak?

Jsem z Jablonce a sever republiky opravdu znám. Mám v Ústí nad Labem spoustu přátel a dokonce jsem toto město označil za kolébku Pirátské strany, protože tam byla první celostátní pirátská konference. Jsem také předsedou sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a vidím, jak jsou Ústecký a Karlovarský kraj neustále finančně brány na hůl, protože peníze mizejí v kapsách oligarchů a velkých energetických společností. V Ústeckém kraji lidé umírají dříve než jinde, je tam největší procento exekucí a dětí bez dokončeného středoškolského vzdělání. Mám rád výzvy a jsem přesvědčen, že problémy se mají řešit tam, kde opravdu jsou. Už teď je Ústecký kraj v hledáčku médií, je na něj upřena pozornost, řeší se tam možná výstavba gigafactory (továrna na baterie pro elektromobily – pozn. red.), ale také kauza nového hejtmana za ANO a vyplácení dvojitých odměn.

I kdybyste tedy s premiérem duel prohrál, řekl byste si, že pomoc Ústeckému kraji za to stála?

Ano. Navíc chci zdůraznit, že kandidujeme v koalici se STAN a jeho předseda Vít Rakušan, dlouholetý starosta Kolína, kandiduje ve Středočeském kraji, kde funguje krajská vláda s hejtmankou Peckovou na půdorysu demokratických stran, o nějž budeme usilovat i na celostátní úrovni.

Máte na mysli krajskou koalici, o níž vicepremiér Karel Havlíček tvrdí, že nic tak tragického a neschopného, zvláště z hlediska dopravy, tady po listopadu ještě nebylo?

Pana Havlíčka, který slavnostně otvírá D1, aby ji po vyfocení hned zase zavřel a začal opravovat, nemohu brát vážně. On byl do Středočeského kraje jako lídr ANO skutečně naimplementován Andrejem Babišem, protože s ním nemá nic společného.

Bydlí tam.

To nebudu komentovat, ale uvedu další důvod pro svoji kandidaturu v Ústeckém kraji. V Praze máme skvělou kandidátku, kterou vede Olga Richterová, takže personálně to je dobře pokryté. Volby se vyhrávají celorepublikově.

Dovedete si představit ten jásot v centrále ANO, kdyby vás Andrej Babiš porazil třeba dvojnásobným počtem hlasů?

Důležité je, kolik z voleb vzejde mandátů a já si přeji, aby demokratická opozice měla většinu.

Hnutí ANO cílí na seniorskou populaci, vy dominujete u mladých, které moc přesvědčovat nemusíte. Proč jste z taktických důvodů nenasadili jako lídra bývalého středoškolského učitele a pěkně ostříhaného exstarostu Víta Rakušana?

Koaliční smlouva jasně hovoří o dvou lídrech.

A jednom kandidátovi na premiéra, Ivanu Bartošovi.

To vyšlo z koaličního jednání. Vítek Rakušan má zájem o vnitro, zejména kvůli digitalizaci státní správy. Když jezdím po krajích, zastavují mě lidé nad 75 let a říkají mi, že Piráty volí už osm let, tak jakápak strana výlučně pro mladé? Naši senioři vymysleli stříbrný program, vzali si do autobusu harmonikáře Václava Koubka, někdy také Jaroslava Hutku, jezdí po republice a vysvětlují, že Piráti jsou i pro starší generaci. Jinak voličským jádrem Pirátů vždy byli lidé ve věku 25 až 45 let se středoškolským či vysokoškolským vzděláním, kteří mají rodinu. V segmentu 60 plus jsme měli pokryto asi sedm procent. Nemyslím, že politika se dělá na cílové skupiny. Musíte umět vysvětlit lidem všech věkových a sociálních skupin, jaké přínosy pro ně váš program má a co se pro ně změní k lepšímu.

Proč se tolik bráníte tomu, že jste nová levice, jak Piráty v rozhovoru Deníku minulý týden označil Petr Fiala?

Když uznáváme dělení na levici a pravici, tak existuje i střed. To je legitimní politický směr. Nálepka nové levice se objevila po volbách 2017, kdy se ukázalo, že Piráty volilo 160 tisíc bývalých voličů TOP 09a zhruba 60 tisíc voličů ODS. Kvůli tomu se pak před komunálními volbami v Praze objevily billboardy s heslem Zastavíme anarchii. Nemůžete ovlivnit, co o vás říká konkurence nebo média, ale jedině to, co děláte.

Jako nová levice se tedy necítíte?

Posílal jsem Vítkovi Rakušanovi výsledek své volební kalkulačky, v níž mi vyšlo, že jsem výrazně nahoře v linii progresivní a v ekonomické kousíček doprava od Starostů. Cílem politika je přece hledat cesty, aby společnost rostla a co nejlépe byly uspokojeny potřeby všech, kteří se na tomto růstu podílejí, počínaje podnikateli a konče důchodci, kteří celý život pracovali. Přijde mi zvláštní, že když zastáváte levopravou definici, tak vlastně říkáte, že jedněm straníte a druhým ne. Václav Havel kdysi říkal, že srdce mu bije vlevo, ale motorem společnosti je trh. My chceme, aby to v dlouhodobém horizontu vyšlo co nejspravedlivěji pro všechny, nestranit těm nebo oněm.

Jako bych slyšela Andreje Babiše.

To ne, on mluví o catch all party, tedy o straně pro všechny. Andrej Babiš hraje se ztrátami. Pro něj jsou lidé procenta a nezajímá ho, za co ho zvolí. Klidně slíbí něco, co mu podle jeho analytiků hodí 200 tisíc hlasů a je mu jedno, že přijde o jiných 50 tisíc lidí ze skupiny, kterou do té doby preferoval. My se Starosty chceme plnit sliby voličům a dělat politiku pro všechny občany.

Vysvětlíte mi rozdíl mezi politikou pro všechny a catch all party?

Catch all party znamená, že naslibujete a lovíte. Politika pro všechny… To vy jste mě postavila na pravolevou škálu.

Protože si myslím, že politika pro všechny se dělat nedá.

V našem pojetí to znamená dělat férovou politiku a člověku s jakýmkoliv potenciálem zajistit, aby ho stát nebrzdil a naopak ho podpořil. V postcovidové době to znamená smysluplné investice, zkrácené odpisy pro podnikatele i obce a pomoc lidem, kteří se nikoliv vlastní vinou dostali do obtíží.

Mám dojem, že čeští politici nejsou schopni vyhmátnout problém a na jeho řešení se soustředit. Jak je možné, že se tady 30 let mluví o vyloučených lokalitách, obchodu s chudobou a zneužívání sociálních dávek, aniž by s tím někdo pohnul?

Pohnul, ale jsou to hrdinští individuální starostové, kteří to odmakali. Jedním z největších problémů České republiky je skutečně obchod s chudobou, který je postaven na tom, že majitelé ubytoven zneužívají doplatky na bydlení ke svému obohacení. Proč ministerstvo pro místní rozvoj nedodalo cenovou mapu pro Českou republiku, aby výše příspěvků na bydlení byla dána cenovou hladinou v určité lokalitě? Spolupracuji s organizací Vějíř a vím, jak je pro lidi bez práce, na ubytovně a třeba s problémy s alkoholem těžké každý den odeslat dítě do školy. To nelze vyřešit zvýšením dávek, ale každodenní sociální prací v terénu. Vítek Rakušan s tím měl zkušenosti na Kolínsku, kde takto s lidmi pracovali, a jakmile měli rodinu, která se z ghetta chtěla vymanit, posílala děti do školy a snažila se platit nájemné, pomáhali jim odstěhovat se jinam a dát jim šanci. Mělo by se také změnit rozpočtové určení daní, protože obdobně veliké obce by neměly dostávat stejné částky, pokud je jedna kvetoucím místem a druhá má v katastru vyloučenou lokalitu s problémovým obyvatelstvem. Měl by existovat index chudoby, který by obce z jeho špičky finančně zvýhodňoval, a to přes cílené projekty mimo rozpočtové určení daní.

To asi u ODS narazíte, protože ta by to řešila bezdoplatkovými zónami a zákonem třikrát a dost, kdy se pokuty udělené za spáchané přestupky mají lidem strhávat z dávek v hmotné nouzi.

Bezdoplatkové zóny zrušil Ústavní soud a myslím, že totéž se stane se zákonem třikrát a dost. Copak dává logiku, že když se někdo chová v rozporu se zákonem, přestane to dělat, když mu seberete peníze? Sociální práce je nejúčinnější nástroj. Je to běh na dlouhou trať a nerentuje se hned, ale v konečném důsledku potom opravdu výrazně šetří peníze. Zastávám blairovské heslo, že je třeba jít tvrdě proti zločinu i jeho příčinám.

Do čeho byste se pustili hned po volbách?

V prvních sto dnech vládnutí bychom se vrhli na přípravu předsednictví Česka v Evropské unii, neboť tuto příležitost nesmíme promarnit. Pak je to postcovidová obnova a transparentní čerpání evropských dotací, protože nemůžeme připustit, aby tady zahučelo 180 miliard z Unie stylem ROP Severozápad. Je nutné fundamentálně vyřešit exekuce a dostat sto tisíc lidí na trh práce, což znamená patnáct miliard příjmu pro státní rozpočet. Pochopitelně také zlepšit podmínky pro práci maminek na rodičovské a seniorů. Musíme zrevidovat stavební zákon, který protlačilo ANO s komunisty a SPD, protože transformace na jeden stavební úřad bude stát dvacet mi-liard. Stavební řízení se musí nakopnout, čemuž by měl pomoci i zákon o dostupném bydlení. A musíme se také připravit na eventuální další pandemie, které by mohly přijít. Řídit stát decentralizovaně, nechávat to na jednotlivých lokálních úrovních, protože kdyby měli hejtmani reálnou podporu vlády, zvládli bychom covid lépe a neměli bychom 30 tisíc mrtvých.

Pokud byste nesestavoval vládu jako premiér, o jaký ministerský post byste měl zájem?

Moje silná stránka je digitalizace, systémové řízení, analytika.

Takové ministerstvo ale nemáme.

Možná to je škoda, protože je nešťastné, že digitalizace státu je rozprostřená na všechny resorty. Povolební uspořádání bude předmětem debaty.

Připouštíte, že byste ve vládě sestavené z bloku Piráti/STAN a dejme tomu vítězné koalice Spolu vůbec nezasedal?

Asi by bylo divné, kdyby předseda jedné z koaličních stran ve vládě nebyl. Díky své sněmovní funkci jsem se hodně angažoval v regionálním rozvoji, takže v úvahu by připadalo ministerstvo pro místní rozvoj, kam by se částečně mohla přesunout agenda digitalizace i evropských dotací.

Kdo je Ivan Bartoš



* Narodil se 20. března 1980 v Jablonci nad Nisou.



+ Studoval v USA a maturoval na Gymnáziu U Balvanu v Jablonci nad Nisou. Vystudovalobor informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě UK v Praze.



* V roce 2005 obhájil rigorózní práci v oboru informační vědy. Titul Ph.D. pak získalv roce 2013.



* Pracoval pro české i zahraniční firmy (Newton IT, Monster Worldwide, T-Mobile čiEMTC) jako specialista na informační technologie. Zabýval se projekty zaměřenými nakvalitu dat ve firmách, budování datových skladů a návrhy manažerských informačníchsystémů.



* Před dvanácti lety stál u zrodu Pirátské strany, která se jen o pár desetin v roce 2014 nedostala do Evropského parlamentu. Poté rezignoval na funkci předsedy, v roce2016 do ní ale byl opět zvolen. O rok později Piráti získali ve sněmovních volbách dvaadvacet mandátů a stali se třetí nejsilnější stranou.



* Letos je Ivan Bartoš lídrem bloku Piráti a STAN, kandiduje v Ústeckém kraji.

Je ženatý, má ročního syna. Ovládá akordeon a v kostele ve svém rodném městě také hrával na varhany.