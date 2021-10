Dodává, že jejich koalice by například chtěla „fundamentálně vyřešit exekuce a dostat sto tisíc lidí na trh práce, což znamená 15 miliard příjmu pro státní rozpočet“. Důležitá je pro ně i příprava na předsednictví Evropské unie, neboť to je velká příležitost pro Českou republiku.

Srdce mu bije pro Ústecký kraj

Jako šéf Pirátů zásadně odmítá nálepku, podle níž jeho strana zpochybňuje členství v NATO. „Je to trvalá konstanta našeho programu, což neznamená, že nevnímáme důležitost společné evropské obrany,“ uvedl.

Vysvětluje také, proč kandiduje v Ústeckém kraji: „Jsem předseda sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a vidím, jak jsou Ústecký a Karlovarský kraj neustále finančně brány na hůl, protože peníze mizejí v kapsách oligarchů a velkých energetických společností. V Ústeckém kraji lidé umírají dřív než jinde, je tam největší procento exekucí, dětí bez nedokončeného středoškolského vzdělání. Mám rád výzvy a jsem přesvědčen, že problémy se mají řešit tam, kde opravdu jsou. Už teď je Ústecký kraj v hledáčku médií, je na něj upřena pozornost, řeší se tam možná výstavba gigafactory, ale také kauza nového hejtmana za ANO a vyplácení dvojitých odměn.“

Když ne premiér tak ministr pro místní rozvoj

A proč je kandidátem na premiéra on, nikoli předseda STAN Vít Rakušan? „To vyšlo z koaličního jednání. Vítek Rakušan má zájem o vnitro, zejména kvůli digitalizaci státní správy.“ Zdůrazňuje přitom, že Piráti nejsou stranou jen pro mladé: „Voličským jádrem Pirátů vždy byli lidé ve věku 25 až 45 let se středoškolským či vysokoškolským vzděláním, kteří mají rodinu. V segmentu 60 plus jsme měli pokryto asi sedm procent. Nemyslím, že politika se dělá na cílové skupiny. Musíte umět vysvětlit lidem všech věkových a sociálních skupin, jaké přínosy má pro ně váš program, co se pro ně změní k lepšímu.“

Kdyby se Ivan Bartoš premiérem po říjnových volbách nestal, jaké ministerstvo by v příští vládě chtěl vést? „Asi by bylo divné, kdyby předseda jedné z koaličních stran ve vládě nebyl. Hodně jsem se angažoval v regionálním rozvoji, takže v úvahu by připadalo ministerstvo pro místní rozvoj.“

