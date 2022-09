„Témat k řešení je v Dobříši více, ale pokud bych měl zmínit nějaké konkrétní, je to určitě stav náměstí. Je skvělé, že se podařila rekonstrukce dotáhnout do současného stavu, je ale potřeba pokračovat dále. Občané Dobříše si jistě zaslouží hezký střed města místo vydlážděného autobusového nádraží,“ řekl v anketě Deníku na začátku prázdnin předseda oddílu OK Dobříš Pavel Janda.

Naznačil tak dlouhodobou nespokojenost řady místních s podobou centra tohoto devítitisícového města. Za současného vedení radnice se práce na rekonstrukci dobříšského Komenského náměstí výrazně posunuly a místo už začíná získávat budoucí vzhled. I přes některé komplikace se daří držet stanovený plán a rekonstrukce by měla být kompletně hotova na podzim.

Podívejte se, kdo kandiduje na Příbramsku. Klikněte ZDE.

Nicméně jak to u většiny rekonstrukcí bývá, ani přeměna dobříšského druhého náměstí se neobešla bez komplikací. Harmonogram prací se nyní musí operativně upravovat především na krajích náměstí u vstupů do přilehlých domů. „Tam je trochu složitější udržet, aby vchody zůstaly průchozí. Na staveništi se také objevil nějaký kabel a svod, kvůli kterým se musí upravit projektová dokumentace. Obecně jsme už několikrát chytili nějaké to zpoždění. To se poté dohání, ale prozatím se držíme stanoveného harmonogramu,“ podotkl starosta Dobříše Pavel Svoboda.

Lídři kandidátek

V Dobříši kandiduje sedm volebních uskupení. ANO 2011 vede poslanec a zastupitel Tomáš Helebrant, kandidátku Jistota a budoucnost lékař a člen ČSSD Stanislav Holobrada, obchodník Miroslav Sochor je lídrem KDU-ČSL a učitel Stanislav Vacek vede Nezávislé. Otevřená radnice – PRO postavila do čela podnikatele a zastupitele Filipa Kahouna, STAN zastupitelku a právníčku Jindřišku Rombu. Post starosty obhajuje Pavel Svoboda, jednička kandidátka ODS a nezávislí.

Ovšem otázkou je, kam se posunout dál, a zda se Pavlu Jandovi z úvodu článku splní přání, aby se po rekonstrukci náměstí pokračovalo s revitalizací centra dál. Jisté je, že kandidátka ODS a nezávislých vedená současným starostou Svobodou jednoznačně deklaruje pokračování prací. „Budeme pokračovat ve snahách o zvelebování centra města a dalších veřejných ploch,“ píše strana ve volebním programu.

Co udělat s centrem města v Dobříši? Podívejte se, jak hlasovali čtenáři Deníku:

Volební anketa: Co udělat s centrem města v Dobříši?

Ostatní konkurenti, kterých je šest, sice přímo o centru či náměstí v programech nepíšou, ale dá se předpokládat, že budou chtít peníze a dotace použít i na tyto projekty.

Důležité bude, co s městskou pokladnou a životem v Dobříši udělá energetická krize, a kolik peněz tak nové vedení města bude mít na investice. Ostatně i respondenti ankety na webu Příbramského deníku se zatím většinově kloní k variantě „Dokončit jen náměstí a další zamýšlené oživování zatím odložit vzhledem k energetické krizi, kdy budou peníze potřeba jinde“.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Pro dokončení započaté obnovy náměstí a pokračování v oživování centra byla v půlce týdne jen necelá třetina respondentů.

Šetření a energetickou náročnost ve svých programech zohledňují i kandidující subjekty, často se objevuje důraz na soběstačnost a obnovitelné zdroje na střechách městských budov (ODS, STAN), na revizi veřejného osvětlení (STAN).

Před vedením města, které vzejde z voleb, budou i další úkoly, jenž dosud nikdo uspokojivě nevyřešil. Problémem je tranzitní doprava, nedostatek míst ve školkách, parkování nebo třeba podoba územního rozvoje. Mimochodem, v dotazníku Co u vás rozhodne volby, který na webech Deníku běží od jara, patřil územní plán a rozvoj k častým odpovědím těch, kteří jako bydliště uváděli Dobříš.

Komentář: Jak jsme vybírali volební téma a co nakonec může rozhodnout



Martin RumlerZdroj: DeníkKdyž jsme v redakci Deníku hledali cestu, jak zjistit témata, která v Praze a středočeských městech a obcích budou hrát nějakou roli ve volbách, zkusili jsme webovou anketu. A do začátku tohoto týdne jsme sesbírali čtyři tisíce odpovědí vás – našich čtenářů a hlavně voličů, kteří se 23. a 24. září vydají rozhodnout o podobě radnic na další čtyři roky.



Už při zběžném pohledu na průběžné výsledky bylo jasné, co dnes trápí obyvatele měst a obcí. Bez ohledu na pořadí to jsou doprava, dostupnost bydlení, (ne)dostupnost zdravotní péče, nebo počet míst ve školách a školkách.



Snažili jsme se v nich i se znalostí místních poměrů našich redaktorů vybrat pro to které místo to jedno zásadní. Jenomže váha všech se postupně měnila. Zatímco zpočátku se občas objevilo volební téma odrážející postoj k válečným uprchlíkům, ve finále se více a více objevovalo téma energetické krize a strachu ze sociální krize.



Ačkoli tedy nakonec najdete v našem výběru ve vašem okrese či městě třeba územní plán jako v Mnichově Hradišti, politické třenice, jejímž příkladem je dění kolem neratovické polikliniky, nebo hádky o nemocnici v Čáslavi a budoucnost centra Dobříše, vykukuje zpoza rohu cena energií, chudnutí a také to, jak se vedení radnic postaví k pomoci obyvatelům, na které zdražení zásadně dolehne.



Jsem přesvědčen, že ačkoli by všechny obce a města rády stavěly tu silnici, tu parkovací dům a jinde sportovní halu, projdou městské kasy velikou zkouškou, která ukáže, jak dobrými hospodáři byla minulá vedení a jak chytrými investory i sociálními pracovníky jsou povolební vedení radnic.



Zářijové volby možná ve vašem městě nerozhodne jedno konkrétní téma, ale zářijové volby určitě rozhodnou o tom, kdo bude z pozice starosty, radního či řadového zastupitele muset přijímat i nepopulární opatření, vysvětlovat, proč na to, či ono nejsou peníze a hlavně vymyslet jasnou a jednoduchou, přitom však účinnou, cestu, jak svým sousedům v rámci možností komunální politiky pomoci překlenout krizi a nedopustit ztráty bydlení, důvěry ve volené politiky a vůbec ve společnost.



Martin Rumler, šéfredaktor středočeských Deníků a Pražského deníku

Foto: Komenského náměstí se už rýsuje. Děti se vydají do školy po novém chodníku