a) Radnice by měla zajistit plyn za každou cenu, není moc času.

b) Měla by zajistit nějaké přechodné, i když drahé množství a začít rychle připravovat přechod kotelny na jiná paliva.

c) Radnice by měla zajistit plyn za co nejnižší cenu, i kdyby to znamenalo zpoždění a chvilkové výpadky ve vytápění.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Podívejte se, kdo kandiduje na Příbramsku. Klikněte ZDE.