Co do počtu ubytoven patří Příbram ve Středočeském kraji mezi města s jejich největším počtem. Přispěla k tomu i bohatá hornická historie a potřeba horníky ubytovávat.

Nyní se do nich stahují hlavně jedinci, kteří místa proměnili v ghetta. Problémy se týkají zvláště lokality Pod Čertovým pahorkem, kde se nacházejí dva objekty ubytoven o velikosti standardního paneláku.

Jak by se k doutnajícím problémům postavili komunální politici? Příbramský deník oslovil všechna kandidující uskupení, odpověděla ale jen některá.

Lídr kandidátky ODS Miroslav Peterka by šel cestou vyššího monitoringu. „Ubytovny jsou složitější problém, protože jsou v majetku soukromých osob a město má legislativou svázané ruce. Může pouze provádět častější kontroly. Policie by měla být vůči nepřizpůsobivým občanům přísnější a možná by stálo za uvážení vybudovat zde kamerový systém,“ říká Peterka.

Současný místostarosta Martin Buršík, který vede uskupení Příbram 2030, by kromě monitoringu zapojil i hygieniky. Část řešení přitom vidí v pomoci lidem z ubytoven.

„Cestou ke zlepšení je přísné vymáhání pořádku policií a vynucování hygienicky únosného bydlení s pomocí krajské hygienické stanice – tedy alespoň do doby, než stát v rámci boje proti byznysu s chudobou změní zákony. Město by také mělo postupně navyšovat počet sociálních bytů a systematicky přestěhovávat nejméně problémové domácnosti s dětmi do různých částí města,“ uvedl Buršík.

Kandidátka na příbramskou starostku za Piráty a Zelené Simona Luftová vidí řešení v posílení vymáhaní pořádku a přímé pomoci lidem, kteří v ubytovnách žijí slušně.

„Vedení města musí razantně jednat s provozovateli ubytoven, aby se negativní dopady na obyvatele v okolí minimalizovaly. Má-li se situace opravdu zlepšit, v první řadě bude nutné zavést časté hlídky městské policie, instalovat kamery a důsledně vymáhat pravidla soužití. Současně je důležité poskytnout pomoc těm lidem, kteří na ubytovnách žijí spořádaně. Město by jim mělo pomoct s přestěhováním do standardních nebo sociálních bytů různě po Příbrami.“

Odkoupení ubytoven?

Markéta Škodová, která je na druhém místě kandidátky Spojenců, by věc řešila předně možným odkoupením objektů ubytoven. „Kvůli nastavení legislativy ze strany státu nemá samospráva bohužel moc možností, jak rychle a efektivně problémy s ubytovnami řešit. Příbram k problému přistupuje, jak může – posilováním hlídek městské policie, zvýšenou intenzitou sociální práce či jednáním s provozovatelem. Ten se přitom k situaci nevyjadřuje, což je škoda.“

Lídr hnutí Šance pro Příbram Vladimír Král na problém nahlíží více z hlediska prevence a systematické podpory lidí žijících v problematických lokalitách. „Je třeba správně nasměrovat asistenty prevence kriminality tam, kde je potřeba, a ve spolupráci s úřadem práce dostat osoby dlouhodobě nezaměstnané na trh práce, dát jim tak možnost společenského uplatnění s podporou vzdělání. Naopak vůči osobám, které odmítají integrační aktivity a vyvolávají napětí a problémy, je třeba zakročit s veškerým důrazem za využití zákonných restriktivních opatření. Zde je role města nezastupitelná. Osoby bez trvalého bydliště by se měly přimět k odchodu, i když nový zákon o přestupcích institut vykázání z obce nezná,“ uvedl Král.

Podle lídryně kandidátky SPD Petry Novotné je nutné přihlédnout ke skutečnosti, že v ubytovnách bydlí zpravidla sociálně slabší občané s rodinami a osoby, které byly propuštěny z výkonu trestu.

„Je třeba tedy zvýšit hlídkovou činnost městské policie ve spolupráci s Policií ČR. Dále by stálo za zvážení u ubytoven instalovat bezpečnostní kamery. Ve spolupráci s úřadem práce by bylo vhodné najít zaměstnavatele, ochotné tyto osoby v rámci dotačních programů zaměstnat,“ sdělila Novotná.

