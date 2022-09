Až přijde zima, budou Rožmitálští muset mít vyřešeného dodavatele plynu pro městskou centrální kotelnu, včetně menších lokálních kotlů, které teplem zásobují městské budovy včetně škol. To samé se týká i elektrické energie. Stihnout se to bezpodmínečně musí do konce letošního prosince.

Rožmitál pod Třemšínem patří mezi města, která svým obyvatelům teplo a teplou vodu prodávají přímo, tedy bez žádného prostředníka. K distribuci používají vlastní centrální plynovou kotelnu, která dodává teplo do bytů na sídlišti a okolních bytových domů. Stejně tak skrze malé lokální kotelny do školských zařízení, radnice a muzea.

Cena by se mohla ještě zvýšit

Za normálních podmínek s tímto systémem město vykazovalo zisk, který posléze vracelo do fondu oprav na údržby topných systémů. Tyto platby jsou ale nyní zastavené, aby obyvatelům udrželi poplatky na únosné míře. V současnosti totiž nakupují plyn za 1729 korun za megawatthodinu. „Lidem to teplo pak prodáváme v přepočtu za 1240 korun,“ upřesnil starosta města Pavel Bártl.

Šest politických uskupení se utká o rožmitálskou radnici



V Rožmitálu pod Třemšínem letos do městského zastupitelstva kandiduje šest subjektů, tedy o jedno politické hnutí méně než v posledních komunálních volbách v roce 2018. Současný starosta města Pavle Bártl, stejně jako v minulých volbách, vede kandidátku ČSSD a o hlasy voličů se ucházejí pod číslem 6. Komunisti, kteří loňské volby vyhráli s téměř třiceti procenty hlasů, vede nově současný radní Aleš Haluska. Ten vystřídal dlouholetého starostu města Josefa Vondráška, jenž jako nestraník stál v čele radnice od roku 1998 až do jeho smrti v roce 2020.



Nezávislí mají trojku a v jejich čele opět stojí podnikatel Josef Kaiser. V nově vzniklém subjektu, který kopíruje část současné vládní koalice, Spolu pro perspektivní Rožmitálsko na prvním místě kandiduje lesník Rudolf Mareš. Bylo jim vylosováno startovní číslo pět. Nově jde s dvojkou do voleb uskupení Rybáři Rožmitál, které vede rybář Milan Pojer. Jedničku má tento rok subjekt PRO Rožmitál s podporou STAN. Lídrem kandidátky je vedoucí polesí Josef Hrdina.

V opačném případě by to pro nájemníka nebo majitele bytu, který je ve městě napojen na centrální vytápění, za současných podmínek, jež panují na trhu, představovalo až trojnásobné náklady oproti těm stávajícím. Přičemž lidé už nyní platí dvojnásobek toho, co platili před energetickou krizí. Rožmitál totiž už jednou přistoupil na navýšení, aby pomohli dodavateli, společnosti Conte, zůstat solventní.

Jak smlouva na plyn, tak i na elektřinu se stávajícím dodavatelem platí pouze do konce tohoto roku. Městu se však zatím nedaří najít nového distributora, který by byl ochotný uzavřít novou smlouvu s nějakou fixní částkou, především pak za plyn. Podle starosty jsou veškeré obdržené nabídky postavené na spotových cenách. Ty se pohybují mezi pěti až osmi tisíci korun za megawatthodinu. Navíc na ně stávající dodavatel tlačí, aby na ně přistoupilo, protože zde hrozí důvodné přerušení dodávek.

„V momentu, kdyby skončili s dodávkou například zítra nebo příští týden, tak malé kotelny spadnou do režimu dodavatele poslední instance, kdežto velká kotelna nikoliv. Tam bychom museli okamžitě přerušit spotřebu, protože by se jednalo o neoprávněný odběr,“ vysvětlil starosta.

Město tak stojí na pomyslném energetickém dynamitu, který může kdykoliv vybouchnout. Situaci alespoň trochu uklidnilo vládní rozhodnutí o zastropování cen. Stále ale současné zastupitelstvo nechce přistupovat ke zbrklému kroku, aby neponechalo nepříjemné břímě tomu novému. „Nemyslím si, že se do posledního zasedání zastupitelstva, které proběhne 19. září, něco zásadně vyjasní. Jsem tedy přesvědčený, že toto rozhodování spadne na nové zastupitelstvo, které by se mohlo zformovat někdy na konci října, když vše půjde hladce,“ podotkl Bártl.

Tři nabídky počítají se spotovými cenami

Ať to dopadne, jak to dopadne, k 31. prosinci stávající smlouva končí a Rožmitálští si budou muset zajistit dodávky energií minimálněna následující rok. Tři nabídky, které zatím dostali, ale počítají se spotovými cenami. „Popravdě se mi nechce něco takového podepisovat, protože ty částky jsou úděsné,“ vysvětlil starosta.

Zásadní roli zde hraje i skutečnost, že v mezidobí, kdy se bude skládat nové zastupitelstvo, by rada města neměla dělat nějaká zásadní rozhodnutí, mezi které nákup plynu na rok za zhruba 25 milionů korun bezpochyby patří.

Sloupek: Téma voleb? Kde vzít a nekrást



Martin RumlerZdroj: DeníkPeníze, peníze a zase peníze. Když jsme se voličů napříč krajem ptali, co by od nových zastupitelstev, která vzejdou z komunálních voleb chtěli, objevovaly se parkovací místa, zdravotní střediska, školky, školy, silnice, chodníky, kanalizace i obecní hostinec.



A na tohle všechno jsou třeba peníze, kterých radnice obvykle nemají nazbyt. „S naším rozpočtem, který činí 30 milionů, se do akce nemůžeme pustit bez dotace. Zároveň z ní potřebujeme pokrýt co nejvyšší množství nákladů,“ řekl Deníku před časem starosta Lužné o plánech na dům s pečovatelskou službou za bratru 80 milionů korun.



Podobně popisovaly v uplynulém volební období své plány i další hlavy měst a obcí.



Možná tedy téma Co u vás rozhodne volby mohlo být pro všechna vybraná města a obce jednotné. Rozhodne šikovnost vedení radnic sehnat dotace, naspořit peníze, postarat se. A rozhodne sázka voličů na to, komu se to podle nich v následujících čtyřech letech povede.



Zachovat totiž města a vesnice v provozu je čím dál dražší a lepší to nebude. Nová vedení radnic budou muset sestavovat rozpočet s vědomím toho, že daleko více peněz půjde na vytápění veřejných budov, na elektřinu a plyn. Zároveň budou muset vymyslet „polštář“ pro případy, že se do stavu nouze dostanou jejich obyvatelé a ne vždy bude umět pomoci stát či kraj.



V takové situaci se ale žádaná parkovací místa, zdravotní střediska, školky, školy, silnice, chodníky, kanalizace i obecní hostinec vzdalují a je možné, že ani další volební období nebude stačit na to, aby alespoň něco z toho vzniklo. Ačkoli se totiž jistojistě život v ulicích a rozvoje obcí a měst zcela nezastaví, je docela pravděpodobné, že se na nějakou dobu zpomalí



Proto budou komunální volby také o výběru šikovných hospodářů a často obětních beránků, kteří budou z pozice komunálního politika muset přijímat i nepopulární opatření a vysvětlovat, proč na to, či ono nejsou peníze.



Za redakci středočeských Deníků vám přeju dobré rozhodování u voleb, šikovné a schopné vedení vaší radnice a aspoň nějaké splněné předvolební sliby.



Martin Rumler, šéfredaktor středočeských Deníků a Pražského deníku