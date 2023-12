Stříbrná adventní neděle

Kdy: neděle 17. prosince od 14.00

Kde:Příbram, náměstí 17. listopadu.

Za kolik: neuvedeno

Na programu stříbrné adventní neděle v Příbrami je vystoupení pěveckého sboru ZUŠ A. Dvořáka, vánoční pohádka Nad Betlémem svítí hvězda, adventní vystoupení žáků ZUŠ J.J.R. Rožmitál pod Třemšínem nebo koncert Vánoce na oběžné dráze. Chybět nebudou ani adventní trhy s anděli na chůdách.

Zdroj: Hájíčková Jana

Vánoce ve Skanzenu Vysoký Chlumec

Kdy: sobota 16. a neděle 17. prosince od 10.00

Kde: Skanzen Vysoký Chlumec

Za kolik: základní vstupné 100 krun, snížené 60 korun

Kouzelnou zimní atmosféru Skanzenu Vysoký Chlumec, pobočky Hornického muzea Příbram, i letos doplní tradiční řemesla. V útulně vytopených a svátečně vyzdobených chalupách si o nadcházejícím víkendu můžete sami vyzkoušet různá řemesla a dovednosti, ochutnat historické pečivo nebo se dozvědět o původu vánočních zvyků. Těšit se můžete na například na zdobení perníčků, vyřezávání betlémových figurek i předení na kolovrátku.

Dětský vánoční jarmark

Kdy: sobota 16. prosince od 12.00

Kde: zámek Dobřichovice

Za kolik: neuvedeno

Na nádvoří dobřichovského zámku se v sobotu 16. prosince koná dětský vánoční jarmark. Ve 13 hodin vystoupí dobřichovická ZUŠ, od 14:30, 16h a 18h je pak v bistru U Věže v plánu vánoční hra aneb O tom slavném narození. Děti se mohou těšit na dílny, projížďky na koních i tradiční kovářskou dílnu. Prodávat letos budou děti ze ZŠ Dobřichovice, skauti, Dětský domov Lety, ZUŠ Dobřichovice, DODO.

Adventní trhy v Benešově

Kdy: pátek 15. a sobota 16. prosince 14.00 – 18.00

Kde: Masarykovo náměstí, Benešov

Za kolik: zdarma

Adventní trhy s pestrou nabídkou vánočního zboží a bohatým kulturním programem. V pátek od 17.00 Česká mše vánoční v provedení Humble orchestra a Emauzského sboru.

Zdroj: Richard Karban

Exkurze do cukrovaru v adventním a vánočním čase

Kdy: sobota 16. prosince v 11.30 a ve 14.30

Kde: Dobrovická muzea, Dobrovice

Za kolik: 120/80 Kč

Dobrovická muzea vás srdečně zvou na komentovanou prohlídku pro širokou veřejnost. Projdete se továrnou největšího cukrovaru v ČR, který je zároveň nejstarším stále činným cukrovarem ve střední a východní Evropě, jelikož byl založen již roku 1831. Na konci prohlídky je k dispozici ochutnávka. Nutné objednání předem na 725 871 072 nebo mu.recepce@tereos.com.

Michal na hraní

Kdy: sobota 16. prosince od 16.00

Kde: Škoda Muzeum - L&K Fórum, Mladá Boleslav

Za kolik: 290 Kč

O tom, jak si hrát s Michalem podle návodu. Michal umí běhat, umí stát, umí mluvit i tancovat. Kouzelný Michal je první hračkou na světě, která si může vybrat, kdo si s ní bude hrát! Nebudeš to právě ty? Michal naučí děti pořádku ve svých hračkách. Bez dětí to ale nejde a tak jsou od začátku až do konce aktivně zapojeny do magické hry s rekvizitami vyrobenými ze samolepicí pásky.