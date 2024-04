Už 22. června mohou lidé zajít na festival do Petrovic. Na tréninkovém hřišti místního SK budou hrát tradičně Tři sestry, přidá se skupina Alkehol nebo uskupení Doktor P.P.

Rock i dětský den, tak by se dal charakterizovat jednodenní festival Families Day v Dobříši, který se uskuteční 8. června. Zatímco pro rodiče budou hrát třeba Znouzectnost, Alkehol nebo zakázanÝovoce, pro děti nachystali organizátoři pěnovou párty, skluzavky, skákací hrady nebo soutěž o pirátskou masku s kapelou Pirates of the pubs.

Zdroj: Youtube

Pivo a rock přímo v názvu spojuje Beerfest Nechvalice. Na tamním fotbalovém hřišti se 5. čerence budou prezentovat regionální minipivovary a hrát budou třeba kapely zakázanÝovoce nebo The Beautifuls.

Na začátku srpna, přesněji 2. a 3. srpna se uskuteční tradiční sportovní akce, která je ale zároveň hudebním i společenským festivalem. Mistrovství republiky v extrémních skocích do vody High Jump Hříměždice bude mít už 25. ročník. Těšit se návštěvníci mohou na skokanskou show i na doprovodný program.

Zdroj: Youtube

Hlavní hvězdou akce v lomu bude raper Yzomandias z labelu Milion+. Dále se můžete těšit na Resta, který vystoupí s kapelou Champion Sound. Na line upu se objeví také 7krát3 Live Band a svůj set v Hřiměždicích zahraje i česká drum and bass star dj Magenta.

Za muzikou k sousedům

Za hudbou a zábavou mohou lidé z Příbramska vyjet také do okolí. Mezi vůbec největší události v regionu patří putovní multižánrový festival Hrady CZ, který proběhne pod hradem Točník ve dnech od 12. do 13. července.

V pátek se brány areálu otevřou od půl čtvrté odpoledne, v sobotu pak už v 10.30. Pro vstup do festivalového areálu bude k dispozici osm vstupních turniketů.

Mezi hlavní hvězdy letošního ročníku patří Lucie, Chinaski, Jelen, MIG 21, Daniel Landa či Visací Zámek.