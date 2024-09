Montážní a manipulační dělník/ce - pro OZP Montážní a manipulační dělník/ce - pro OZP - 1/2 úvazek Nástup: 1.9.2024 - 1.9.2025 Mzda: 9450,- Požadavky: - hledáme uchazeče, kteří se rádi učí novým věcem - schopnost pracovat systematicky - pečlivost, zručnost, zodpovědnost a spolehlivost Náplň práce: - jednoduché třídění a balení materiálu - kontrola hotových výrobků - pomocné práce na pracovišti Nabízíme: - náborový příspěvek 4000,- Kč - zázemí úspěšné a rozvíjející se společnosti - 5 týdnů dovolené - směnný režim: 6:00 - 10:00/10:00 - 14:00 hod - práci ve zkráceném úvazku, 20 hodin/týden - práce pro osoby OZP nabízíme 2 svozy do zaměstnání: - v 9:15 odjezd z autobusového nádraží v Příbrami do Čenkova na ,,dopolední směnu" od 10-14 hod. - odvoz zaměstnanců z Čenkova z ranní směny po 10 hodině do Příbrami Montážní a manipulační dělník/ce - pro OZP Kam poslat: Kornelaková Marie, tel.: 702119254, e-mail: marie.kornelakova@filipa.cz Místo výkonu: Čenkov č.p. 8 262 23 Jince 9 450 Kč

