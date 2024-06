/FOTOGALERIE/ Den otevřených dveří spojený s dětským dnem uspořádal vojenský útvar 13. dělostřelecký pluk “Jaselský” ve svém areálu v Jincích. Akce, která byla určena primárně dětem, se stala i příležitostí pro veřejnost k seznámení se s činností a vybavením pluku a zároveň možností nahlédnutí do života vojáků a poznat moderní technologii

Do vojenského areálu zavítalo velké množství návštěvníků různých věkových skupin, nejvíce však dětí školního věku. "Vojáci nasadili úsměv bezmála dvou tisícům příznivcům 13. dělostřeleckého pluku. Dobrou náladu nikomu nezkazila fronta na hlavní dělostřeleckou techniku – samohybnou kanónovou houfnici DANA nebo možnost podívat se do nejmodernější techniky u pluku – vozidla Titus," popsala mluvčí pluku Gabriela Kugler.

Děti také prověřily dosah sirény vojenské sanity, podívaly se do termovizní kamery lehkého obrněného vozidla průzkumu a vyzkoušely, kolik lidí se může vejít do nákladního prostoru Tatry - 815 Force. „Mně se strašně líbilo, jak jsem viděl kluky dole na louce, i když byli daleko a vlastně i úplně za autem a stejně jsem je tady na obrazovce viděl. Tohle maskované auto bych chtěl mít doma. Je to jako auto Batmana,“ zhodnotil techniku pluku šestiletý Tomášek.

V rámci celého dne byly pro všechny připraveny oblíbené ukázky práce služebních psů, které dovezli vojenští policisté z Tábora. Vyhledávání drog, stopování a poslušnost ocenily děti hlasitým potleskem. "Zapojit se do vystoupení kynologů chtěl snad každý. Uznání, údiv, potlesk a výkřiky nadšení doprovázely ukázky kluků z pluku, kteří předváděli dynamickou a akční prezentaci boje zblízka. Rovnou z Toyoty Hilux vyskočili dva vojáci v kuklách a začali předvádět sebeobranné techniky," popsala mluvčí další část programu.

"Po skončení vystoupení se k nim seběhly děti a každý z nich si chtěl vyzkoušet bouchnout si do lapy a zjistit, jak silný kop kluci ustojí. Zároveň jim vojáci vysvětlovali základy sebeobrany a jak se třeba ubránit napadení. Vzdělávací koutek byl věnovaný zdravovědě a přežití. V jakém rytmu a jak provádět masáž srdce, jak si vyrobit improvizovaný přístřešek, rozdělat oheň anebo ošetřit popáleniny, to vše a mnohem více učili celý den příslušníci pluku návštěvníky dne," doplnila Kugler.

Na akci nechyběl ani stánek ministerstva obrany a s ním výstava, která měla v rámci projektu Pokos připomenout, že letos uplynulo 25 let od té doby, kdy se Česká republika stala součástí NATO.

Děti i tátové se mohli předvést ve střeleckém umu na laserové střelnici, maminky zase stály frontu na třpytivé tetování, které dělaly dámy z Divadla A. Dvořáka Příbram. Pro děti byly připraveny atrakce, včetně skákacího hradu a aquazorbing.

„Každý rok se náš den otevřených dveří těší velké oblibě hlavně u škol a školek, pro které to hlavně děláme. Několik měsíců dopředu rozesíláme pozvánky na různá zařízení v celém kraji, aby si všichni stihli zamluvit autobusy. Jezdí sem i dětské domovy a ústavy, se kterými už roky spolupracujeme. Největší odměnou je pro nás samozřejmě to, že se k nám děti vrací a je tu stále plno a hlavně, že je tu slyšet neustále smích a potlesk. Každý rok se snažíme přidávat něco nového, ačkoliv stejně táhne nejvíce ta klasika, jako jsou služební psi, lanový svět, naše technika pluku anebo profesionální ukázky boje zblízka,“ dodal na závěr dne velitel pluku plukovník Jan Cífka.