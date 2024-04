/FOTO/ Na Velké scéně Divadla A. Dvořáka v Příbrami se zkouší nová inscenace s názem Pod sněhem. Jak říká režisér Lukáš Pečenka, jedná se o road movie o tom, co všichni prožíváme a známe. Premiéra se odehraje již tento čtvrtek 11. dubna od 19 hodin. V pátek 12. dubna se mouhou diváci již tradičně těšit na druhou premiéru.

Premiéra Pod sněhem se odehraje již tento čtvrtek 11. dubna od 19 hodin na velké scéně. | Foto: Divadlo A. Dvořáka Příbram

Co všechno se může stát během jediné cesty? Tři sestry jedou na otcovu narozeninovou oslavu. Tři ženy, zatížené křivdami z minulosti i současnými problémy, v jednom autě. A to ještě netuší, co je čeká, až dorazí na místo. To je divadelní adaptace jednoho z nejúspěšnějších románů současné české spisovatelky Petry Soukupové.

O scénu a kostýmy se postaral Jozef Hugo Čačko, který s příbramským divadlem již několikrát spolupracoval.

"Uvidíte nejen známé tváře příbramského souboru, ale i dvě nové. Hostujícího Svatopluka Schullera v roli otce a novou posilu souboru Ivetu Hlubučkovou společně s Helenou Karochovou, Helenou Lapčíkovou, Eliškou Nejedlou a Janem Konečným," pozvala všechny diváky do příbramského divadla Dana Hassmannová.