Koupaliště u rybníku Papež je připraveno na první milovníky vody. Chybí jen mobilní toalety, které zde nechá na léto umístit dobříšská radnice. Rybník patří soukromému majiteli, tedy společnosti Colloredo-Mannsfeld, který po dohodě s dobříšskou radnicí umožnil zájemcům koupání pod objektem Papežanky, kde dříve bývaly sprchy, toalety, půjčovna loděk a také restaurace. Na jiných místech není povoleno se koupat.

„Rybník využíváme především pro chov trofejních ryb a k rybolovu. Rybaření má pro nás stále přednost. Nicméně koupání je povoleno na koupališti pod objektem Papežanky, ale nesmí se zde používat žádná plavidla jako paddle boardy, nafukovací loďky apod. Samozřejmě nafukovací kruhy pro děti jsou povoleny. Žádné vstupné se zde neplatí. Kvalita vody je dobrá, sinice se zde netvoří,“ informoval Jan Pekárek z Rybniční správy Colloredo-Mannsfeld v Dobříši.

Rybářsky nejatraktivnější lovná místa jsou na severním břehu rybníka, tedy břehu, který sousedí se sídlištěm Větrník a novou zástavbou rodinných domů. Tuto lokalitu vlastník si přeje zachovat a umožnit zde rybářům, kteří mají povolení pro sportovní rybolov, nerušenou zábavu bez plavců a rekreantů. Naopak jižní břeh okolo takzvané Papežanky umožnil vlastník využít všem, kdo se chtějí ve vodě osvěžit, či relaxovat na travnatém břehu.

Dobříšská radnice sem nechala po dohodě s vlastníkem v roce 2021 nainstalovat dřevěné molo, pískoviště pro nejmenší, odpadkové koše, dřevěnou převlékárnu a zprovoznila i dvoje schody pro lepší vstup do vody.

Koupališti u rybníku Papež v Dobříši už chybí jen mobilní záchody | Video: Jana Hájíčková

„Trávu zde seká dvakrát měsíčně společnost Dokas Dobříš, která se stará i o svoz odpadu. Probíhá dvakrát týdně, přes prázdniny se koše vyváží třikrát v týdnu,“ vysvětlila místostarostka Dobříše Jindřiška Romba. Od 10. června přibudou ještě dvě mobilní toalety, které budou pravidelně vyváženy. „Zůstanou zde až do konce září. U mola je navezen křemičitý písek, který každoročně vyměňujeme. Letos jsme ho měnili před čtrnácti dny,“ dodala Romba.

Provozní doba koupaliště je od 1. května do 30. září od 8 do 21 hodin a od 1. října do 30. dubna od 9 do 17 hodin. Návštěvníci jsou povinni dodržovat návštěvní řád, který zakazuje kouření, užívání alkoholických nápojů a omamných látek. Děti do 6 let musí být u vody v doprovodu dospělých osob. Rovněž je zákaz skákání do vody, stanování, hlasité hudby a rozdělávání ohně.

„Jsem rád, že mám blízko domova takové krásné koupaliště. Za sezónu se jdu vykoupat i pětkrát. Nevadí mi, že tam se mnou plave i spousta ryb,“ svěřil se Karel Pavel z Dobříše. Potkali jsme ho zde při procházce se psem.

„Dcera se chodí do rybníku koupat, ale já nechodím. Voda mi přijde špinavá,“ prohlásila žena, která bydlí v domě vedle koupaliště.