prodavač/ka potravin pozice: prodavač/ka potravin Nástup: ihned na neurčito Mzda: 21300,- kč Kontakt: Vojtěch Podzimek, tel. 702 286 103, email: podzimek.vojtech@korunapb.cz Místo výkonu: Milešov 98, Krásná Hora Co vás čeká - obsluha masného pultu - doplňovaní a kontrola čerstvosti zboží svěřeného úseku - připravovat zboží k prodeji - udržovat pořádek na prodejně - 30 - 40 hodin týdně Co vám nabízíme - smlouvu na dobu neurčitou - mzda vždy 10. den v měsíci - celoroční 10% zaměstnanecká sleva - možný kariérní postup - bonusy za plnění tržeb Co vyžadujeme - pozitivní přístup - komunikativnost - příjemné vystupování k zákazníkovi - spolehlivost Výhody: výplata vždy 10. v měsíci, celoroční zaměstnanecká sleva 10%, kariérní postup 21 300 Kč

Detail nabízené práce