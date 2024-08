„Letos se povedlo celý areál krásně připravit a vyzdobit, aby to bylo pro návštěvníky co nejpříjemnější. Skoky do vody byly skvělé. Návštěvníci mohli vidět velmi obtížné a náročné skoky z dvaceti metrů. Páteční počasí nebylo úplně ideální, střídaly se přeháňky, ale sobota to vynahradila. Pršelo jen jednou a velmi málo. Nebylo horko, ani zima, což bylo skvělé. Povedly se i večerní koncerty, kde panovala výborná atmosféra,“ uvedl jeden z pořadatelů Martin Zvoníček.

Velký úspěch: Tisícovky lidí navštívily Highjump v Hřiměždicích | Video: Jana Hájíčková

Závod vyhrála Američanka Laura Dauffenbach a v mužské kategorii zvítězil Němec Riede Rainhard.