/FOTO, VIDEO/ Již 25. dubna začne velkolepým koncertem v příbramském divadle Antonína Dvořáka 55. ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram, jehož téma předznamenalo vyhlášení roku 2024 Rokem české hudby.

Návštěvníky festivalu čeká šestnáct koncertů vč. Benefičního koncertu pro vilu Rusalku s mimořádným otevřením vily pro veřejnost, dvě operní představení pro děti, 9. ročník Kompoziční soutěže pro skladatele do 40 let, třetí ročník Putování po stopách, Interpretační seminář pro studenty ZUŠ, Den s Antonínem Dvořákem s více než 20 projekty a doprovodnými akcemi, 8. ročník Výtvarné soutěže pro děti z 1. stupně ZŠ – a několik překvapení navíc.

Pozvánka na 55. ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram:

Výjimečné provázání celého roku s českou hudbou v sobě odráží nejen tradiční spojení našeho národa s hudbou, ale je zejména oslavou výročí řady předních českých skladatelů v čele s B. Smetanou, A. Dvořákem, L. Janáčkem, J. Sukem, B. Martinů a dalšími, jejichž životní jubilea spadají právě na rok končící čtyřkou (nebo v případě polovičních jubileí devítkou). Festivalový program tato výročí odráží, nicméně programová skladba je velice pestrá a návštěvníci se mobou těšit na díla českých i světových autorů od doby baroka až po současnost, interpretovaná předními sólisty i ansámbly.

Festival otevře Česká Simfonietta

O velkolepé zahájení jubilejního 55. ročníku festivalu se postará jedinečný orchestr Česká Simfonietta pod vedením Zdroj: se souhlasem Hudebního festivalu A. Dvořáka PříbramRadka Baboráka, tentokrát v roli dirigenta, a přednese věty z cyklu Bedřicha Smetany Má vlast spolu s díly A. Dvořáka, J. Suka či O. Nedbala. Na zahajovací koncert naváže koncert Sukova komorního orchestru, který připomene 150 let od narození Josefa Suka i vlastní padesáté výročí existence. Dvoustému výročí narození Bedřicha Smetany je věnován koncert na nádvoří Svaté Hory. Na koncertu v oblíbeném piknikovém stylu nazvaném Letem Smetanovým světem vystoupí Symfonický orchestr Pražské konzervatoře spolu se sólisty. Výročí Antonína Dvořáka pak bude reprezentovat koncert tělesa nesoucího jeho jméno: Dvořákova klavírního kvarteta.

Dorazí i hudební hvězdy ze zahraničí

V průběhu festivalu se návštěvníci mohou těšit na mnoho slavných jmen sólistů i ansámblů. Z Holandska zavítá do Příbrami osmdesátičlenný dechový orchestr, z Drážďan filharmonický sbor, z Vídně pak vynikající klavírní kvarteto Wiener Klavier Quartett s Petrem Popelkou nikoliv v dirigentské pozici, ale s kontrabasem v rukou. Ze Slovenska dorazí do Příbrami vynikající sopranistka Eva Hornyáková. Velkým zážitkem bude jistě vystoupení fenomenální varhanice Katty v prostorách Huti Barbora v Jincích. Festival nově zavítá do sálu Špejcharu v Hvožďanech, kde zahraje Duo Suono, tedy virtuosky Anna Paulová a Hedvika Mousa Bacha.

Na předloňský koncert České filharmonie naváže poněkud netradičně koncert jejich žesťové sekce v Galerii L. Kuby v Březnici, kde se pod názvem Czech Philharmonic Jazz Band představí v programu ryze jazzovém. Do Březnice také zavítá náš v současnosti nejúspěšnější český kontrabasista Indi Stivín s programem věnovaným – a inspirovaným – Antonínu Dvořákovi. Závěrečný koncert přivede na scénu Divadla A. Dvořáka Příbram další velké hvězdy – houslového virtuosa Josefa Mráčka a klavírního virtuosa Miroslava Sekeru, kteří vystoupí spolu s komorním ensemblem Arti Allegre.

Na tomto koncertu převezme již potřetí z rukou starosty města vítěz Cenu města Příbram a následně bude vyhlášen vítěz 8. ročníku Kompoziční soutěže, pořádané hudebním festivalem. Jako každoročně festival myslí na děti a mládež – kromě operních představení a navazující výtvarné soutěže pro ně připravuje třetí díl populárního „Putování po stopách“, jehož devět zastavení bude letos věnováno slavným českým skladatelům. Pro studenty ZUŠ je připraven druhý ročník Interpretačního semináře, ve kterém se letos setkají s klavírním virtuosem Lukášem Klánským.

Tradiční Den s AD znamená nejen celou sérii programů v mateřských, základních i středních školách, ale také open air koncerty pro širokou veřejnost a nově také doprovodný koncertní program v Domě Natura pro ty úplně nejmenší a seniory. V programu festivalu ani letos nechybí benefiční koncert pro vilu Rusalku, na nějž přijala pozvání první dáma české violy Kristina Fialová. Součástí dne bude i mimořádné otevření vily Rusalky a turistický pochod, který pořádá Knihovna Jana Drdy. Program je tedy opravdu bohatý a vybrat si z něj může jistě každý milovník klasické – i té méně klasické – hudby.