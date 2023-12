Mše svatá na závěr občanského roku

Kdy: 31. prosince 22:30 - 23:55

Kde: Svatá Hora - bazilika

Za kolik: neuvedeno

Na Svaté Hoře se 31. prosince koná mše svatá na závěr občanského roku. Následuje prezentace dění na Svaté Hoře za uplynulý rok a poté přípitek s ohňostrojem na svatohorském náměstíčku. Ostatní mše sv. v 7.30, 9.00, 11.00 a v 15.30.

Retro dance párty

Kdy: 31. prosince, od 20 hodin

Kde: Sedlčany, Kulturní dům Josefa Suka

Za kolik: Vstupné 350,- Kč v předprodeji a na místě v den akce 400,- Kč

Chcete si na Silvestra zatančit? Vyrazte na Silvestrovský disco ples s hity od 70. let po milenium. Těšit se můžete na velký kvíz, soutěže a silvestrovskou tombolu o hodnotné ceny. V ceně vstupenky je prosecco welcome drink a jeden žeton do tomboly.