Aktivity park a lanová dráha na Monínci jsou v provozu každý víkend až do konce září. Výjimkou je v sobotu 14. září uzavření aktivity parku, kde se v tomto dni koná soukromá akce.

Zářijová provozní doba aktivity parku je jinak o víkendech mezi desátou a sedmnáctou hodinou, lanové dráhy pak ve stejné době s přestávkou mezi polednem a třináctou hodinou a navíc každou středu od 15 do 19 hodin. Ve shodných časech jako na lanovou dráhu lze vyrazit i na family trail a do bikeparku, pouze ve středu jen do 18 hodin.

Zahájení zimní sezony bude jako každý rok záležet na počasí, v minulosti se na Monínci poprvé lyžovalo většinou na sklonku listopadu nebo na začátku prosince.