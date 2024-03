PŘÍBRAMSKO

Obecní ples v Jincích

Kdy: v pátek 15. března od 20 hodin

Kde: Jince, Posádkový dům armády

Za kolik: 150 korun V Posádkovém domě armády Jince se v pátek koná Obecní ples. K tanci a poslechu hraje skupina Signál. Večer zpestří taneční skupiny Dupačky a Bel dance. Chybět nebude tombola a občerstvení.

Zdroj: Hájíčková Jana

Dětský maškarní discokarneval

Kdy: v sobotu 16. března od 14 hodin

Kde: Jince, Posádkový dům armády

Za kolik: děti zdarma, dospělí 50 korun

V Posádkovém domě armády Jince se koná Dětský karneval. Občerstvení zajištěno, masky vítány.

Noční vycházka za sovami do okolí Dobříše Kdy:v sobotu 16. března od 18 hodin

Kde: Sraz je na okraji lesa za chatovou osadou v Brodcích

Za kolik: zdarma Přírodovědný spolek Dobříš zve na noční vycházku za sovami do okolí Brodců u Dobříše. Součástí bude povídání o těchto nočních opeřencích, poslech jejich hlasových projevů a pokus o odchyt za účelem kroužkování. Oblečení do terénu a čelovku sebou. V případě nepříznivého počasí bude akce odložena.

Velikonoční dílničky - tvorba velikonočních dekorací

Kdy: v neděli 17. března od 15 hodin

Kde: Junior klub Příbram

Za kolik: Děti 70 Kč, Dospělí 290 Kč

V Junior klubu se v neděli konají Velikonoční dílničky, které jsou určeny nejen dětem, ale i dospělým. Tvořit se budou jarní věnce, velikonoční dekorace a sázet jarní květiny. Děti si vyrobí velikonoční zápichy, vyškrabou papírová vajíčka a pomalují květináče. Nebude chybět pletení pomlázek.

Velký dětský karneval Kdy: v sobotu 16. března od 14 hodin

Kde: Kulturní dům Sedlčany

Za kolik: dospělí 50 Kč, děti 30 Kč Letos se koná jubilejní 30. ročník Velkého dětského karnevalu. Na příchozí čekají tradiční soutěže a hry, mnoho hudby a tance, občerstvení, volba nejhezčí a nejkurióznější masky a hlavně hodně pěkné zábavy.

Zdroj: Youtube

Nedělní pohádka pro děti: Ronja, dcera loupežníka

Kdy: v neděli 17. března od 15.30 hodin

Kde: Společenský sál KS Dobříš

Za kolik: 120 korun

Příběh vypráví o velikém přátelství Ronji a Birka. „Romeo a Julie pro děti“, tak by také mohl znít podtitul. Vhodné pro děti od 4 let. V představení nechybí dojemné i rozverné písničky doprovázené živě hrou na kytaru.

RAKOVNICKO

Jarní tvoření spojené s hledáním velikonočních kraslic Kdy: v sobotu 16. března od 9 hodin

Kde: Muzeum TGM Rakovník

Za kolik: 30 korun Jarní tvoření spojené s hledáním velikonočních kraslic. Poplatek bude použit na nákup materiálu potřebného ke tvoření.

Dětský karneval v Jesenici

Kdy: v sobotu 16. března od 14.30 hodin

Kde: Kulturní dům Jesenice

Za kolik: od 20 do 60 korun

Dětský karneval s moderátorem rádia Relax J. Ladrou, myšákem Edou a DJ P. Wolfem. Chybět nebude tombola, hry a různé soutěže.

Techtle Mechtle revue v Novém Strašecí Kdy: v sobotu 16. března od 19 hodin

Kde: Kulturní Centrum Nové Strašecí

Za kolik: 450 korun Všechna představení jsou jednou velkou komedií, a to od začátku až do konce. Má to jen jeden háček – všechny role, a to včetně těch dámských, tu hrají pouze muži a ti jsou navíc k nerozeznání od skutečných žen. Pánové Lukáš, Martin, Nikolas a Saša společně s tanečníky Štěpánem, Jarkem, Sayem a Danem pro Vás tentokrát připravili další nadupanou show.

V roubence budou vynášen Morénu

Kdy: v neděli 17. března od 10 hodin

Kde: Roubenka Lechnýřovna

Za kolik: neuvedeno

Přivítaní jara. Společné dílny pro děti. Ukázka a výuka ručních prací pod vedením kurzu paličkování DDM Rakovník

BEROUNSKO

Hostímský ples Kdy: sobota 16. března od 19.00 hodin

Kde: Hospůdka u Krobiána (Beroun Hostim)

Za kolik: 250 korun, na místě 300 korun Čtvrtý ročník hostímského plesu se blíží a tentokrát v retro stylu (což je celkem nekonkrétní označení, o to veselejší to bude).Těšit se můžete na hudbu, občerstvení, tombolu a hlavně atmosféru vesnické veselky. Kapacita plesu je omezená, zájemci si musí rezervovat vstup na čísle‪ 734 898 688

Koncert Sex deviants

Kdy: sobota 16. března od 20.15 (otevření od 19.00)

Kde: Klub Labe Hořovice

Za kolik: Předprodej 150 korun, na místě 200 korun

Hořovický Klub Labe roztančí punk-rocková kapela Sex Deviants spolu s A bude hůř a Deliwery. O afterparty se postará DJ Tomáš Mašek. Vstupenky lze zakoupit na místě nebo v předprodeji v info centru MKC Hořovice ve Starém zámku, v restauraci PODNIKK v Hořovicích na náměstí či na webových stránkách klublabe.cz.

BOLESLAVSKO

Jaro na zámku Kdy: sobota 16. března od 14.00 hodin

Kde: Bělá pod Bezdězem, zámek

Za kolik: neuvedeno Řemeslné dílničky (dekorace ze sena, zdobení kraslic, pletení pomlázky – s lektory), velikonoční stezka plná úkolů, zvířátka, výroba škvorkovníku, poznávací soutěže a další zábava.

Velikonoční jarmark

Kdy: sobota 16. března od 9.00

Kde: Mladá Boleslav, Českobratrské náměstí

Za kolik: neuvedeno

Velikonoční tržiště se stánky, vystoupí folklórní soubor Horačky, dětský sbor Dalovické sluníčko a žáci místní umělecké školy, minizoo, flašinetář, obří vejce se slepicí.

BENEŠOVSKO

Cimbálová muzika v Búdě Kdy: pátek 15. března od 18.30 hodin

Kde: Benešov, vinotéka a kavárna Búda

Za kolik: 420 korun Navštivte vystoupení cimbálové muziky, kdy si s cimbálovkou Čardáš Paprikáš užijete pravý moravský folklór.

Zdroj: Richard Karban

Rybářský ples

Kdy: sobota 16. března od 20.00 hodin

Kde: Týnec nad Sázavou, společenské centrum

Za kolik: 200 korun

Přijďte se zatančit na rybářský ples, na kterém k tanci a poslechu zahraje kapela Horváth band. Čeká na vás i bohatá tombola.

KOLÍNSKO

Velikonoční trh v Zásmukách Kdy: sobota 16. března od 9.00 do 16.00 hodin

Kde: Zásmuky

Za kolik: zdarma Přijďte se podívat do Zásmuk na velikonoční trh. Můžete nakoupit velikonoční a jarní zboží. Čeká vás přednáška o včelách, pletení pomlázek, zdobení kraslic, ukázky lidových řemesel i dílničky pro děti. Nebude chybět ani občerstvení s velikonoční tematikou.

Noční bojovka v Kolíně

Kdy: sobota 16. března od 19.15 hodin

Kde: Kolín, lesopark Borky, na konci ulice Brankovická (za tenisovými kurty)

Za kolik: od 380 korun v předprodeji do 440 korun na místě

Seberte odvahu a zažijte adrenalin v hlubinách lesa. Čeká na vás setkání s temnými silami, únik ze spárů hororových legend, tanec s šíleným klaunem a mnoho dalšího.

KUTNOHORSKO

Rock Sympho Show Kdy: pátek 15. března od 19.00 do 22.00 hodin

Kde: Kutná Hora, Tylovo divadlo

Za kolik: od 790 do 1390 korun Zaposlouchejte se do legendárních rockových hitů 20. a 21. století v originální interpretaci inovativního crossoverového orchestru Prime Orchestra. Světelná show a speciální efekty přivádějí diváky do varu, když se hrají oblíbené skladby kapel The Prodigy, Nirvana, The Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Mr. Big, Kiss, Queen, AC/DC, Metallica, Coldplay či Evanescence.

Maškarní ples

Kdy: sobota 16. března od 20.00 hodin

Kde: Paběnice, sokolovna

Za kolik: neuvedeno

Na tradičním maškarní plese zahraje k tanci i poslechu kapela Hasband. Budete vítáni, pokud přijdete v maskách, můžete se pak zúčastnit soutěže o tři nej masky. Čeká na vás předtančení Pole dance a také bohatá tombola.

MĚLNICKO

Neratovický swap Kdy: sobota 16. března od 9.00

Neratovice, dům dětí a mládeže

sobotní vstupné 100 korun Darujte své nepotřebné oblečení, boty, věci do domácnosti a mnoho dalšího a přijďte si vybrat, co chcete. Dary se do domu dětí a mládeže přinášejí v pátek 15. března od 15.00 do 17.00 hodin, vybírat si lze na stejném místě v sobotu mezi devátou hodinou a polednem.

Zdroj: Deník/Michal Bílek

Vynášení Morany

Kdy: neděle 17. března od 15.00

Kde: Mělník, sraz před regionálním muzeem

Za kolik: zdarma

Společně ustrojíme Moranu a za zpěvu a tance ji vyneseme z města k řece. Průvod začne vyprávěním muzejnic o původu zvyklosti a těšit se můžete na vystoupení dětí z Jarošáčku. S sebou můžete vyfouknuté vejce a šnečí ulitku s dírkou pro nazdobení Morany.

NYMBURSKO

Rybářská zábava Kdy: sobota 16. března od 20.00

Kde: Městec Králové, kulturní dům

Za kolik: 150 korun Rybářská zábava v kulturním domě Na Staré poště, k tanci a poslechu hraje Uni duo.

Pohádka (tak trochu) na hlavu

Kdy: neděle 17. března od 15.00

Kde: Poděbrady, divadlo Na Kovárně

Za kolik: 90 korun

Rozpustilá pohádka podle předlohy Josefa Lady v podání Divadla U Váňů a divadelního spolku Jiří Poděbrady.