Jana Hájíčková dnes 16:45

/FOTO/Je tomu už dvacet pět let, kdy se v lomu v Hřiměždicích u Příbrami uskutečnil první ročník závodů ve skocích do vody z extrémní výšky. Letos se výročí této akce uskuteční v termínu 2. až 3. srpna a organizátoři hlásí výjimečně zajímavý program. Do lomu opět zavítají skokani z celého světa, aby předvedli dechberoucí výkony při skocích z výšky až 30 metrů nad vodní hladinou.