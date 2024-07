Pro předplatitele

Jakub Krejčí dnes 14:00

Resort Equitana v Martinicích u Březnice bude od čtvrtka 25. do neděle 28. července hostit mistrovství České republiky v parkurovém skákání. Tato prestižní událost přiláká nejlepší české jezdce a jezdkyně, kteří budou soutěžit o tituly ve třech hlavních kategoriích: jednotlivci, ženy a jezdci do 25 let.