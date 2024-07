Kemp Cholín hlásí plno až do konce září. „Máme 100 míst pro karavany s přípojkami, ale chceme dopřát návštěvníkům luxus, a proto má každé místo 8x8 metrů. Pro stany nabízíme 30 míst,“ informoval syn správce Jindřich Lískovec. Podle něho mají plně obsazeno od června do konce září. Rezervovat je nutné už v dubnu, protože k dispozici je jen zhruba 20% nabídky. Ostatní jsou stálí hosté.

„Jezdí sem zejména Češi, ale i Holanďané, Francouzi nebo Poláci. Od letošního roku jsme zdražili jednodenní pobyt a po dvaceti letech znovu budujeme nohejbalové hřiště. Včera tady byl bagr. Písek z hřiště jsme využili na pláž, protože voda podemílá břehy. Je to kvůli tomu, že ČEZ pohybuje s vodou nahoru a dolů,“ upozornil Lískovec. Také zde mají nové molo.

„Jezdím sem už devětadvacet let. Vždy na čtrnáct dní. Týden trávím s dětmi a týden s vnoučaty. Mám zde pronajatý karavan. Tři jsou tady totiž nastálo, zbytek je soukromý. Začala jsem sem jezdit, když byly děti malé a od té doby sem jezdím pořád. Je tady krásný klid. Není to jako Živohošť, kde je šňůra na šňůře. Děti se tady znají, protože jsou tady pořád stejné. Je tady bezpečno, nekrade se,“ popsala výhody kempu Iva z Vlašimi.

V Cholíně mají v kempu občerstvení, kde nabízejí smažený sýr, klobásu, párek v rohlíku, hranolky, utopence nebo pizzu. „Přes silnici je restaurace Cholín, kde výborně vaří hotovky,“ doporučoval syn správce. Hostům v kempu je ještě k dispozici tenisový kurt, nohejbalové hřiště, do budoucna plánují beach volejbalové hřiště. Také zde půjčují paddle boardy za 110 korun na hodinu, pramičky za 70 korun na hodinu, šlapadlo za 100 korun za hodinu nebo lodičku s elektromotorem za 200 korun na hodinu.

Kempy u Vltavy hlásí obsazeno až do konce září | Video: Jana Hájíčková

„Děda sem začal jezdit v 18 a teď jemu 70 let. Já sem jezdím od té doby, co jsem se narodil, takže třináct let s rodiči nebo prarodiči. Máme karavan, v kterém si vaříme. Je tady nejlepší voda na koupání,“ prozradil Matěj Hejduk z Prahy.

Velkou výhodou kempu je také to, že každý karavan má vlastní ohniště. Dá se zde koupit dřevo i s dovážkou ke karavanu. Kdo se chce z okolí přijít vykoupat, musí zaplatit vstupné. Dospělí platí 30 korun, děti od 6 do 15 let 15 korun, pes 35 korun. Otevřeno pro veřejnost je od 10 do 20 hodin.

„Jezdím sem každoročně už šest let, někdy na měsíc, jindy na dva. Mám tady spoustu kamarádů,“ svěřil se Sebastian Kupka z Prahy.

Obsazeno hlásí i Tábořiště Županovice, kam rovněž jezdí především stálí hosté. „Jsme plně obsazeni až do konce sezóny. A dovnitř vás nepustím, jelikož se bojím, aby nás pak nevykradli,“ prohlásila Ivana Čemusová, zdejší správce. Pro karavany zde nabízí 55 míst. Nechybí houpačky, prolézačky nebo pískoviště.

Ceník Kempu Cholín v červenci a srpnu Osoby nad 15 let

95 korun za den

65 korun za den při pobytu na dva a více dnů Děti 5-15 let

75 korun za den

55 korun za den při pobytu na dva a více dnů

Děti do 5 let zdarma Stan do 5 m2

75 korun za den

55 korun za den při pobytu na dva a více dnů Stan nad 5m2

110 korun za den

75 korun za den při pobytu na dva a více dnů Auto

80 korun za den

55 korun za den při pobytu na dva a více dnů Karavan

135 korun za den

90 korun za den při pobytu na dva a více dnů Sprcha

20 korun na 7 minut Rekreační poplatek obci

20 korun za den