Dvě maminky hokejových třeťáků napadlo, že by se mohly poznat s ostatními rodiči, vyměnit si zkušenosti na nějakém jiném místě, než na zimáku v bundách a čepicích.

Maminky uspořádaly v pátek večer v Příbrami první hokejový ples | Video: Hájíčková Jana

„Původně jsme chtěly uspořádat jen zábavu a jít K Pletánkům, kde by se nás sešlo maximálně stovka rodičů s dětmi. Ostatní nás ale zrazovali, že by chtělo přijít více rodičů a dětí. Pak jedna maminka navrhla, ať je to v kulturním domě. A jsme tady,“ smála se jedna z organizátorek Dita Pusch.

„Je to naše premiéra. Nikdy jsme nic takového neorganizovaly. Ples jsme plánovaly půl roku, ale poslední týden jsme byly ve stresu a nedokázaly se spolu na ničem shodnout. Musím ale poděkovat i lidem z hokejového klubu Baník Příbram, konkrétně Janu Vinschovi, Romanu Kantorovi, Lucii Plachtové a Václavu Charvátovi, kteří nám pomohli,“ dodala druhá z organizátorek Lucie Rozšafná, která vystudovala cestovní ruch a hotelnictví, ale teď pracuje ve zdravotnictví.

Dita je zase kadeřnice a vypomáhá i jako asistentka pedagoga kadeřnicím. S organizováním tak velké akce, tedy opravdu neměly žádné zkušenosti.

Zdroj: Hájíčková Jana

Dámy nachystaly nejen bohatý program, ale i tombolu. Cen bylo na čtyři stovky a mezi hlavní patřily sušička, pračky nebo kávovar od firmy Beko, 4 lístky na mistrovství světa v Praze nebo hodinky. Lístek stál 50 korun a byly na něm tři možnosti: buď vyhrával ihned nějakou z menších cen, nebo postupoval do hlavního slosování, anebo nebyl výherní.

Celým večerem provázela Petra Stáňová, která moderuje i hokejové zápasy, k poslechu a tanci hrála kapela Rhytmic. Ples zahájil nástup HC Fans s mladými hokejisty HC Baník Příbram. Nutno podotknout, že v jejich barvách, tedy zelené a černé, byl krásně vyzdoben celý sál.

„Výzdobu sálu jsme si nechaly udělat na zakázku, ale stoly jsme zdobily samy,“ prozradila Dita.

Vystoupily i dívky ze sportklubu Oxygen Příbram. Jak nejmenší začínající, tak i juniorky, které se zúčastňují šampionátů.

Ve 22 hodin pak proběhly dvě soutěže. Jedna ve střelbě hokejkou na branku a druhá soutěž byla pro trenéry Tomáše Holečka a Josefa Řehku, kteří museli se zavázanýma očima absolvovat slalom s hokejkou a pukem, přičemž je instruovaly jejich partnerky. Zvítězil Josef Řehka.

Zdroj: Hájíčková Jana

Nechyběl ani fotokoutek s hokejovými rekvizity, jedna fotka stála 60 korun. O půlnoci se pak losovala tombola a dražily hokejové artefakty. Největší zájem byl o hokejovou bundu. Kdo chtěl, mohl pokračovat do music klubu Peklo, kde byla se vstupenkou na ples padesátiprocentní sleva na vstupné.

Maminky získaly uspořádáním plesu 75 000 korun, které se rozhodly věnovat na pomůcky malým hokejistům. „Oslovíme trenéry kabin a dorostu, ať nám dají podněty, co by potřebovali ke trénování. Některé děti třeba nemají dresy. Sepíšeme varianty a necháme rodiče hlasovat, co se koupí,“ uzavřela Lucie.