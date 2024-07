Jak Highjump vznikl? Co bylo prvním impulsem?

První závod se uskutečnil v roce 2000 a uspořádali ho kluci z místních vesnic. V lomu jsou totiž ideální podmínky pro skákání, jeho hloubka dosahuje devíti metrů. Skákali tady pravidelně, ale rozhodli se poměřit síly mezi sebou. A tak se uskutečnil první ročník Highjump.

Kdy se k závodům připojili skokani zvučných jmen?

Bylo to při třetím nebo čtvrtém ročníku. Jednalo se zejména o skokany z Prahy nebo Pardubic, kteří projevili zájem zde soutěžit. Nechyběla mezi nimi Andrea Absolonová, podle níž pak vloni vznikl film Její tělo. Skákal tady také Michal Navrátil, jehož pak čekala zářná kariéra na světové úrovni.

A kdo patřil mezi absolutní špičku těch, jež tady za pětadvacet let soutěžili?

Největší jméno je asi kolumbijský skokan Orlando Duque. Je to legenda extrémních skoků do vody. Něco jako Michael Jordan v basketbalu. A samozřejmě brazilská skokanka Jacqueline Valente, německý skokan Jan Wilko Heinzel nebo britský skokan Aidan Heslop, kteří jezdí pravidelně. Vystoupí i letos. Aidan k nám jezdil už jako šestnáctiletý a dneska je to nejlepší skokan světa.