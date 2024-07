Co čert nechtěl, zatímco odváděli kominíka do šatlavy, se v Nebi pokoušela Panna Marie (Jana Karasová) péct a zjistila, že má komín plný sazí. Bůh (Bohouš Svoboda) tedy přikázal Sazielovi (Zdena Vítková) aby se vydal na zem a našel tam nějakého kominíka.

Z divadelní kroniky psané Josefem Kunickým: "Lesní divadlo na Skalce bylo objeveno a postupně upravováno od roku 1949. Dnes pohlédnutím na tuto přírodní romantickou scénu se zdá, jako by příroda sama odklidila vše, co sem nepatří, a že už dávno byl při lámání kamene vytvořen tento malebný koutek."

Jak Nebe potřebovalo vymést komín je poučný příběh o tom, že hamižnost a podvod se nevyplácí. Jednoduchá ale poučná zápletka stála a vynikla právě díky kvalitě hereckých výkonů. Hamižný a nafrněný starosta, kterého skvěle ztvárnil Josef Hudeček mladší, hned zaujmul skvělým přednesem a kvalitou podání dialogů. Podvodným způsobem zařídil, aby byl kominík Martin (Jaroslav Zapletal) odklizen do vězení a on se mohl vetřít do přízně kominíkovi milované.

Soudce a Starosta plánují, jak odsoudí kominíka Martina | Video: Jakub Krejčí

Ochotnický divadelní spolek Skalka existuje už víc než 70 let. Za tu dobu se v lesním divadle odehrálo nespočet představení a na scéně zazářily desítky herců. Ať už svítilo slunce nebo pršelo, hlediště lesního divadla bylo vždy plné divadelních nadšenců. "Nejvíc lidí nám sem přišlo na Ženský boj (2018). Bylo jich tady přes 600 a nevešli se do hlediště. Nakonec jsme jim řekli, ať si sednou kam to půjde a už jsme ani nevybírali vstupné." uvedla pro Deník Zdena Vítková herečka Anděla Saziela.

Kovářová, Řezníková a Švadlenková | Video: Jakub Krejčí

Je třeba vyzdvihnout, jak skvělí byli čert a anděl. Obě postavy jako by vypadly z českých pohádek a ocitli se na jevišti. Čert Kleofáš (Martin Šrámek) skvěle ztvárnil léty ostříleného a důvtipného čerta, který byl vyslán na Zem, chytit hříšnou duši nějaké vážené osoby. No a ve stejnou chvíli se na Zem dostal také Saziel, který čerta nikdy neviděl a čert toho samozřejmě využil.

Maruška svádí Soudce | Video: Jakub Krejčí

Čert a Anděl vydírají starostu | Video: Jakub Krejčí

Je hanebnost prozrazovat konec hry. Postačí jen dodat, že pikle, které spolu šili starosta a soudce, byly na hrdinné duo čerta s andělem krátké. Všem Příbramským se doporučuje, aby nezapomněli a na příští představení dorazili. Jen těžko budete jinde hledat atmosféru, kterou nabízí Letní divadlo Skalka

Čert chce starostovi podstrčit jinou nevěstu | Video: Jakub Krejčí

Maruška se vydává za Andulku | Video: Jakub Krejčí