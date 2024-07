Kapela Mirai se proslavila svým originálním mixem rocku, popu a elektronické hudby. Jejich texty plné emocí a chytlavé melodie oslovují široké spektrum posluchačů. Mirai má za sebou několik úspěšných alb a jejich živá vystoupení jsou vždy nezapomenutelným zážitkem. Fanoušci se mohou těšit na hity z jejich posledního alba, ale i na oblíbené skladby z minulých let.

PROGRAM

15:00 Otevření areálu

16:00 - 16:40 MIRAI Akustický koncert

17:00 - 17:30 Matěj Plšek

17:15 - 18:00 Autogramiáda

17:30 - 18:15 Meme

18:20 - 18:50 MIRAI TALK SHOW & Kolo smůly

19:00 - 19:50 Annabelle

19:10 - 19:35 Meet & Greet ve VIP zóně

20:00 - 20:20 Vyhlášení tomboly

20:45 - 22:15 MIRAI MEGAKONCERT

22:20 - 22:40 Afterparty warm-up v MIRAI zóně

22:40 - 00:00 DJ MIRAI "až do rána" v MIRAI zóně

CENY VSTUPENEK

Běžná vstupenka 899 Kč

VIP vstupenka 1 999 Kč

Dětská vstupenka (3-11 let) 299 Kč

Vstupenka pro ZTP/P s doprovodem 399 Kč

Děti do 2,99 let Zdarma

(Cena běžné vstupenky se v další vlně zdraží na 999 Kč)

Vstupenky jsou k dispozici online

Co by si neměli na váš festival zapomenout a rozhodně si vzít s sebou?

„Dobrou náladu a chuť zkoušet nové věci. Dali jsme si kromě jídla práci i se speciálními drinky, co máme rádi a co jsme ve spolupráci s top barmany vymysleli přímo pro tenhle fesťák. Mirai Yahoda spritz a další prkotiny. Můžete vyhrát v tombole i let se mnou jako pilotem malého letadla. Fakt jsme si s tím pohráli. Celé je to zábava,“ doporučuje kapela.

Pro pohodlný zážitek doporučujeme přijít včas, aby si návštěvníci mohli zajistit dobré místo a vyhnuli se frontám u vstupu. Nezapomeňte si vzít pohodlné oblečení a obuv, protože tanec a pohyb budou jistě součástí večera.