„Otevřeli jsme 1. května a atrakci si od té doby už vyzkoušely stovky zájemců,“ prozradil jeden ze spolumajitelů Martin Karl. Mají zde tři překážky a čtvrtá přibude už příští týden. „Máme 97% úspěšnost, že do 15 minut rozjezdíme všechny zájemce. Když není hezké počasí, tak lidé tolik nechodí, ale půjčujeme i neopreny. Nejvíce lidí jsme tu měli v rámci akcí Příbrami, kdy se konal Novák Fest nebo Den dětí, a tak si atrakci za den vyzkoušelo zhruba 130 zájemců,“ uvedl Karl.

Pro začátečníky zde doporučují 15 minut za 400 korun plus 150 korun půjčovné za wakeboard, když přijde člověk sám. „Ekonomičtější je ale si pronajmout hodinu ve čtyřech lidech, kdy hodina stojí 1100 korun. Mezitím si návštěvníci odpočinou, než na ně zase dojde řada,“ dodal Karl. Na atrakci mohou děti od 7 let a do 130 kilogramů. Velkou zábavou pro rodiny je i nafukovací gauč. Součástí areálu je i občerstvení, kde nabízejí především nápoje, ale také bagety nebo croissanty.

V centru Příbrami je letos nová vodní atrakce. Vyzkoušeli jsme ji | Video: Jana Hájíčková

My jsme si pronajali dvě hodiny pro pět osob. Na každého vyšly dvě sady jízd. Jelikož jsme byli začátečníci, při první jsme padali a učili se, jak správně stát a zatáčet. Při druhé už jsme byli všichni schopní stát, otočit se a dokonce i vyskočit na skokánku. „Opravdu jste tady poprvé? Tak to snad vyzkouším také,“ prohlásila kolemjdoucí zhruba padesátiletá žena. Byla to zábava a zapojili jsme všechny svaly v těle, což jsme cítili zejména druhý den. Bolely nás zejména paže, ramena, prsa a břicho. Nicméně určitě se vrátíme.

„Atrakci jsme připravovali zhruba dva roky, než jsme vyřídili všechna povolení. Do konce roku zde bude ještě druhý vlek,“ upřesnil druhý spolumajitel Václav Procházka.

Otevírací doba:

Do konce září je otevřeno denně od 8 do 20 hodin

V říjnu od 10 do 19 hodin

V centru Příbrami je letos nová vodní atrakce. Vyzkoušeli jsme ji | Video: Jana Hájíčková

Wakeboard je součástí areálu Nový rybník, kam je vstup zdarma. Polovinu rybníku má pronajatou od města Příbram Wake Pb, druhá se využívá jako koupaliště a pro šlapadla. Je zde i minigolf, letní kino, minizoo, workoutové hřiště, skatepark, basketbalové hřiště nebo in-line dráha.