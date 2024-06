Nejvíce nám chutnalo v příbramském La Favorita, kde zmrzliny vyrábí manželé Bužkovi z Bohutína a průběžně točí okolo devadesáti příchutí. Na pultě je ale vždy jen 14 příchutí pod poklopy, v nichž jsou pětilitrové nádoby. „Denně máme 14 až 20 příchutí. Když nějaká dojde okamžitě ji nahradíme jinou. O víkendu zařazujeme alkoholické nebo speciály a v parných dnech zase nabízíme osvěžující jako citronový sorbet nebo limetku. Příbramští ale mají nejraději pistáciovou, následuje vanilka, jahoda, čokoláda a lotusové sušenky. Proto je tato pětice ve stálé nabídce, ty se nemění,“ prozradil zmrzlinář Václav Bužek. A zároveň nás poučil, že zde neprodávají tvrdou zmrzlinu, ale gelato, tedy krém. „Manželka Radka absolvovala zmrzlinářský kurs v italském městě Bologna a byla i na praxi ve vyhlášené italské zmrzlinárně. Já se od ní učil,“ dodal Bužek. Za zhruba deset minut se zde vystřídalo patnáct zákazníků, a to zrovna nebylo úplně slunečné počasí.

Posledními novinkami, které zde nabízí, jsou příchutě sacher dort, tedy čokoládová s meruňkovou marmeládou a kousky čokolády, a zakysaná smetana s višněmi. V době naší návštěvy byla v nabídce kromě základní pětice, také mascarpone s malinou, pekanové ořechy s javorovým sirupem, piňa colada s rumem, straciattella, maková a sorbety jahoda, borůvka, nektarinka a datle s hruškou bez přidaného cukru a jiných sladidel. „Také je oblíbená příchuť cheesecake, carrotcake nebo aperol spritz. Používáme skutečný alkohol, žádnou tresť,“ rozloučil se zmrzlinář. Gelato zde stojí dva kopečky 55 korun, přičemž každý si může vybrat oblíbenou příchuť, tři kopečky 85 korun a 4 kopečky 120 korun. Podávají se buď v kornoutku nebo v kelímku. Otevřeno je od pondělí do soboty od 10 do 18 hodin a v neděli od 12 do 18 hodin.