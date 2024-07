Závody se uskuteční na Sadoňském rybníce v Rožmitále pod Třemšínem.

Dospělí v Sobotu 7. září

Děti v Neděli 8. září

Zápis do závodu proběhne v 6 hodin ráno. Pro vstup do závodu pro dospělé je třeba uhradit startovné ve výši 300 Kč, splatné do konce srpna 2024 (více informací na webu akce). Kapacita je omezena na 50 závodníků, při nenaplnění kapacity se mohou účastnit i mimorožmitálští rybáři.

Průběh závodů

První poločas od 7:00 do 10:00 hodin, po výměně míst druhý poločas od 11:00 do 13:00 hodin.

Pravidla

Chytá se na jeden prut, dva návazce bez krmítka a bez zakrmování (děti mohou zakrmovat).

Během závodů bude zajištěno občerstvení. Po závodech se můžete těšit na zábavu s kapelníkem Milošem Velíškem (Kalíšek).