Muzejní noc v Hornickém muzeu Příbram Kdy: neděle 16. 6. od 17.00 do 22.00

Kde: Hornickém muzeu Příbram

V 17 hodin program zahájí komentovaná prohlídka nové výstavy s názvem Zkáza příbramského domu Jechů, instalované na dole Vojtěch. Výstava ilustruje život v Příbrami na přelomu 19. a 20. století. Vstupné 1 Kč Po prohlídce mohou návštěvníci pokračovat v kulturním programu, a to koncertem kapely Bárka a sboru Gambale, který se na dole Vojtěch koná od 18 hodin. Kapelu Bárka tvoří violoncellista Pavel Barnáš s harfenistkou Ivanou Pokornou. Vstupné 30 Kč

Vítání slunovratu

Kdy: sobota 15. 6. od 16.00 do 21.30

Kde: Na louce u Junior klubu.

Vstupné: zdarma

Jóga - Kateřina Bíliková

Upcyklační dílna - Lucia Řánková

Navlékání minerálních kamenů - Veronika Komanová

Ukulele workshop - Marcela Brožová

Aktivity pro děti - RC Zašívárna a LMŠ Kozičínský Klabánek

Ohňová show

Pocta matce Zemi - Blanka Dražanová

Bistro Vesmírek

Mantry - Ema Horká

Pozorování slunce a hvězd - Václav Keberdle

Kytarové duo

Energy klub Příbram

Farmářské trhy Kdy: 15. 6. 2024 od 08.00 do 12.00

Kde: Dvořákovo nábřeží, Hořejší obora Přijďte si něco dobrého koupit, nebo strávit příjemný čas s přáteli.

Válka s mloky

Kdy: sobota 15. 6. od 21.00 do 23.00

Kde: Divadlo Příbram

Cena: 300 Kč (Lístky lze zakoupit na stránkách divadla)

S následným rozvojem kapitalismu a rychlou změnou tempa doby se mění i obchodní záměry a strategie lidské společnosti. Efektivita se stává jedinou hodnotou. Příběh plný podobenství a inteligentní ironie je dodnes mrazivě aktuální. Válka s Mloky pojednává o řadě témat: kolonialismu, vytěžování přírodního bohatství, rasismu.

Sedlčany Město Výročí

Kdy: sobota 15. 6. a neděle 16. 6. od 10.00

Kde: náměstí T. G. Masaryka.

Cena: zdarma

730 let města | 155 let hasičského sboru | 130 let železnice | 130 let muzea