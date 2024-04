/VIDEO, FOTO/ Jarní a letní sezóna se rozběhla a k návštěvě zve také Příbram a okolí. Redakce Deníku vybrala zajímavé cíle i události, které mohou zaujmout jednotlivce i rodiny s dětmi. Tipy budou také součástí speciální tištěné přílohy, která vyjde jakou součást Deníku ve středu 17. dubna.

Město zve k návštěvě Příbrami | Video: Město Příbram

Příbram nabízí zajímavé cíle nejen pro turisty, ale také pro milovníky adrenalinové zábavy či naopak pro lidi toužící po klidu a duchovním rozměru.

Barokní perla Svatá Hora

Svatá Hora je jedním z nejvýznamnějších mariánských poutních míst ve střední Evropě. Chloubou svatohorského chrámu Nanebevzetí P. Marie je nádherný hlavní oltář ze stříbra. V areálu nepřehlédnete ani Svatohorské poutní muzeum, Mariánský sloup, sousoší Kalvárie, Mariánskou studánku a památný Svatováclavský dub. Od Korunovačního oltáře sestoupíte do města po 365 schodech v dlouhém krytém schodišti.

Prevence proti krádežím. Příbramští strážníci označí kola syntetickou DNA

Za tajemným podzemím

Slávu příbramského dolování připomíná národní kulturní památka Hornické muzeum Příbram – báňský skanzen na Březových Horách nacházející se v areálu dolu Vojtěch, Anenské šachty a Ševčinského dolu. Dětem i dospělým nabízí oblíbenou jízdu hornickými vláčky, prohlídky štol, fárání výtahem, jízdu po skluzavce k obřímu vodnímu kolu, seznámení se s unikátními parními těžními stroji, rozsáhlou mineralogickou sbírkou i havířským folklorem.

Relax v areálu Nový Rybník

Unikátní přírodní park s atraktivním sportovním zázemím a bistrem vybízí strávit zde volný čas s rodinou nebo přáteli. V letním období je v provozu minikemp, dětské vodní hrátky, volnočasové hřiště, nafukovací trampolíny, minizoo a hobití domky. K dispozici je půjčovna sportovního vybavení, skatepark, in-line dráha, adventure golf a parkourové hřiště.

Chcete získat více tipů na zajímavosti ve Středočeském kraji a Praze? 17. dubna vydává Deník v tištěném vydání speciální přílohu Zveme vás do Prahy a středních Čech.

Novinky

Park Valle Di Ledro

Park je příjemným místem v přírodním duchu nacházející se v centru města, jehož dominantou je Čekalíkovský rybník. Park nabízí procházky po upravených mlatových chodnících a cestách. Pro děti tu bylo vybudováno hřiště se zábavnými herními prvky. Malí návštěvníci si tak mohou užít hraní na houpacích lodičkách, zemních trampolínách, lezecké stěně, balančních kůlech na přecházení a dalších atrakcích. Pro odpočinek tu jsou instalovány lavičky, houpací lehátka a altán, zpestřením je stezka bosou nohou.

Podívejte se: Farmářské trhy se konají na Dvořákově nábřeží dvakrát měsíčně

Minikemp a wake park

V areálu Nového rybníka byla loni dokončena rekonstrukce minikempu. Nově tu je osm vybavených parkovacích míst pro karavany i tři komfortní chatky. Novinkou je wake park - jízda na wakeboardu taženém lanovým vlekem po vodní hladině.

Pro děti a teenagery

Pustit se s dětmi můžete například do geolokačních her.

Marie v plamenech – díky hře se vrátíte do roku 1892, kdy Lojzik Soukup hledá cestu, jak zachránit svého otce, který je uvězněn tragickým požárem v dole Marie. Hra je vhodná pro děti od 6 do 13 let a trvá cca 2,5 hodiny.

Vyšší princip - Tonda Stočes už několik dní chybí ve škole. Poznejte příběh, který se stal za heydrichiády na příbramském gymnáziu v roce 1942. Hra je vhodná pro děti starší 10 let a zabere 2 hodiny.

Kamil vyhlíží páníčka už pět let. V útulku Lazec se starají o psí nalezence

Permoníci - Je tu varianta pro případ, že mobil necháte doma. Permoníci Prokop a Světluška vás provedou městem a to pomocí brožurky. Procházka má několik zastavení, díky kterým najdete správné odpovědi na otázky, na závěr čeká drobná odměna.