Masopust v Ševčinském dole

Kdy: 17. února od 10 hodin

Kde: Březové Hory, Ševčinský důl

Za kolik: 1 koruna

V Hornickém muzeu Příbram se v sobotu uskuteční tradiční masopustní průvod a lidová veselice v prostředí historických báňských objektů v areálu Ševčinského dolu na Březových Horách.

Rybářský ples

Kdy: 16. února od 20 hodin

Kde: Příbram

Za kolik: neuvedeno

Český rybářský svaz, z. s pořádá v pátek 16. února v Estrádní sále v Kulturním domě Příbram Rybářský ples.

Milínský masopust připomněl 600 let od úmrtí Jana Žižky z Trocnova:



Ochotnický ples

Kdy: 17. února od 20 hodin

Kde: Sedlčany

Za kolik: neuvedeno

Ve společenském sále KDJS Sedlčany se v sobotu koná Ochotnický ples. K tanci a poslechu zahraje kapela Axiom.

ZUŠ J.J. Ryby zve na Dětský maškarní karneval, který se bude konat v sobotu 17. února od 14 hodin ve Společenském centru. Těšit se můžete na bohatý program plný her a soutěží a tombolu. Čeká vás také předtančení tanečního oboru ZUŠ. Vstupné je dobrovolné.



Hasičský ples

Kdy: 17. února od 20 hodin

Kde: Hutě pod Třemšínem

Za kolik: 150 korun

Sbor dobrovolných hasičů Hutě pod Třemšínem srdečně zve na tradiční Hasičský ples. Bude se konat v sobotu 17. února 2024 od 20 hodin v Kulturním domě v Hutích pod Třemšínem. K tanci a poslechu hraje kapela Miloše Velíška. Těšit se můžete na bohatou tombolu.

Maturitní ples 4. A Gymnázia Příbram:

Veřejné bruslení

Kdy: sobota 17. února od 17.30 do 19.30 hodin

Kde: zimní stadion v Benešově

Za kolik: 70 korun

Přijďte si zabruslit na benešovský zimní stadion. Veřejné bruslení je určené pro všechny věkové kategorie.

Tlapky v Berouně

Kdy: neděle 18. února 15.00

Kde: Kulturní dům Plzeňka Beroun

Za kolik: Děti do 2 let (tzv. do 24 měsíců) zdarma, ostatní 200 Kč

Oblíbená tlapková párty míří do Berouna. Dětská diskotéka bude plná tance, bublinek a pohádkových kamarádů. Pro malé náštěvníky je připravená diskotéka s bublinkami, hudba s pohádek, oblíbené pohádkové postavičky a autogramiáda s celou tlapkovou partou, se kterou se budou děti moci i vyfotit. Připraven bude také stánek s balónky a malování na obličej.