/FOTOGALERIE/ Recesistickou akci, která je návratem nejméně o pětatřicet let zpátky, připravují na první květnový den jinečtí zahrádkáři. Retro prvomájový průvod budou provázet i alegorické vozy.

V prvomájovém průvodu se před deseti lety bavili lidé i v Krásné Hoře nad Vltavou. | Foto: Jiří Kubík

Do socialistických časů se na pár hodin vrátí Jince. Ale bude to veselý návrat. Do retro průvodu na 1. máje mohou vyrazit lidé v dobových kostýmech, dresech nebo uniformách, s mávátky i transparenty a za doprovodu alegorických vozů.

Sraz je na náměstí v Jincích v devět hodin. Průvod, který se vydá na cestu o třicet minut později, zamíří Slavíkovou ulicí k hotelu Kratochvíl. Tam čeká prvomájovou výpravu společné posezení a muzika. Hrát jim bude kapela Dupačky.

Recesistickou akci pořádají jinečtí členové Českého zahrádkářského svazu.