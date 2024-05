/FOTOGALERIE, VIDEO/ Příbram po roce opět ožije závody ve sjezdu na horských kolech, kdy bude hostit nejlepší jezdce v disciplíně Urban Downhill. Svatohorský Downtown Příbram se uskuteční v sobotu 18. května a opět nabídne nezapomenutelné zážitky pro všechny fanoušky extrémních sportů. Velká akce si vyžádá také řadu dopravních omezení.

Snímky z loňské akce Svatohorský Downtown. | Foto: Martin Zoubek

Unikátní závod je součástí Czech Urban Downhill Series a příbramská zastávka je úvodním závodem této série, která naváže závody v Rakovníku a Táboře. Do Příbrami dorazí nejlepší jezdci české sjezdové scény a také ikona tuzemských bikerů Tomáš Slavík.

Na startovní listině je přes 140 jezdců včetně zahraničních závodníků, kteří se utkají na trati o délce 1200 metrů s převýšením 85 metrů a více než 15 náročnými prvky a skoky. Závodníci budou rozděleni do pěti kategorií: open, ženy, junioři, elite a masters.

Svatohorsky Downtown Pribram 2023:

Zdroj: Youtube

Start závodu je umístěn v blízkosti ikonické Svaté Hory, která je dominantou města. Po průjezdu nádvořím se jezdci vrhnou do Svatohorského sadu, který je mezi jezdci velmi oblíbený – wallride, gap, sjezd mezi stromy a pak do Tesiho zahrádky. V této části je již tradicí Hannah dětský závod, který je rozdělen do tří kategorií – odrážedla, kola malá a kola velká. Děti i rodiče jsou v blízkosti trati a na dosah mají občerstvení.

Stejně jako minulý rok nebude na příbramské akci chybět unikátní překážka nazvaná ‚tramvaj číslo 23‘. Tu jezdci přejíždějí a v jejím nitru budou celý den hrát DJ‘s.

V blízkosti tramvaje bude umístěna Bosch skill zóna, chill out a také bar. Z tramvaje míří jezdci na Shark Fin a z něj pak do tzv. Indie. Po jejím projetí už jezdce vítá „srdce závodu“ - Václavák. Jeho dominantou je tradiční SVZ kontejner, který je TOP překážkou celého závodu. V tomto místě je největší koncentrace diváků. Důvod je jasný – merch, DJ, bar, MG testovací jízdy, lehátka, CZC Gaming zóna a divácký kotel, který každoročně vytváří skvělou atmosféru.

Nově zde bude také umístěna LED obrazovka, která bude ukazovat aktuální čas i umístění jezdců nebo social media feed. „Jsme velmi rádi, že můžeme všechny pozvat na 8. ročník toho závodu, který baví jezdce i obyvatele města. Na přípravě jsme makali celý rok a díky tomu jsme zrenovovali velké množství překážek, které diváci v sobotu 18. května uvidí v akci,“ uvedl pořadatel Vojtěch Hrach.

Pro všechny nadšence extrémní cyklistiky je připravena také tombola s atraktivními cenami, včetně vrtačky, head-kamery a letu balonem. Po závodě se jezdci i účastníci mohou těšit na afterparty v klubu Šachta, kde se bude promítat dokument ‚Ten, co slaví každý den‘ o bikové legendě Michalu Marošim, který měl letos v dubnu premiéru. V klubu zahraje také kapela Malibu a vše završí DJ set.

Svatohorský Downtown si vyžádá řadu dopravních omezení. "Oproti předchozímu roku bude dopravní omezení platit nejen v den závodu, ale v rámci příprav, již den před závodem, tedy od pátku 17. května od 10 hodin. Dopravní omezení se týká komunikací: Svatá Hora, Svatohorská alej, ulice Hrabákova, náměstí Dr. Josefa Theurera, Spojovací, Mariánské údolí, Václavské náměstí, ulice Pražská, Lázeňská a Střelecká," uvedla mluvčí města Příbram Eva Švehlová.

V době konání tréninků a závodu, tedy v sobotu 18. května se omezení dotkne také MHD, linky 506, která v čase od 10.46 do 16.30 nebude obsluhovat zastávku Svatá Hora, areál (nejbližší zastávka Příbram, Svatá Hora v ulici Balbínova). Linky, které obsluhují mše ve 7.00, 9.00 a 17.00 jsou bez omezení.