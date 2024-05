Stole let Sboru dobrovolných hasičů v Bubovicích. Ukázky hasičské techniky a zásahů záchranných složek, předání vyznamenání hasičům, od 14.00 hraje dechovka Babouci, od 20.00 večerní zábava pod širým nebem s kapelou Hračky.

Toulava fest se koná v rámci tradiční pouti. Stánky, soutěž o nejlepší pouťový koláč, otevření Stezek do Prčice po celý rok. Tanec a hudba, zahrají dechovka redband, Repete, Blue orchestra, Epydemye a další. Prohlídka místního skanzenu za symbolické vstupné 1 koruna.

STŘEDNÍ ČECHY

Vítání léta na Koupadlech Kdy: sobota 1. června od 13.30

Kde: Benešov, přírodní koupaliště na Sladovce

Za kolik: 150 korun, děti 140 cm zdarma Oslava příchodu léta, den plný zábavy zahrnuje živou hudbu, grilování prasete, dobré pivo a pohodovou atmosféru. Vystoupí kapely Franťák Rock, Čejka Band, Metresa, Project Manhattan a Recidiva. Areál se otevře v poledne.

Jahodové hody

Kdy: sobota 1. a neděle 2. června od 10.00

Kde: Chodouň, Levandulové údolí (Berounsko)

Za kolik: 150 korun, snížené vstupné 70 korun

Pověstné jahodové knedlíky, koláče, buchty i mascarpone budou doprovázeny nádhernou letní stezkou, novou stálou expozicí bylin a naturopatie i Slovanských bohů, dílny jsou samozřejmostí a skvělou náladu načerpáte, jen co se nadechnete aromaterapie z místních bio polí.

Den záchranářů Kdy: sobota 1. června od 13.00

Kde: Mladá Boleslav, parkoviště u Bondy centra

Za kolik: neuvedeno Den záchranářů v Mladé Boleslavi se bude konat bude konat na parkovišti u Bondy centra 1. června. Akce nabídne dynamické a statické ukázky techniky i zásahu složek IZS, doprovodný program, stánkový prodej i dětskou zónu. Vstupné zdarma.

Třebízská pouť

Kdy: sobota 1. a neděle 2. června od 13.00

Kde: Třebíz, náves (Kladensko)

Za kolik: 30 korun dospělí, 20 děti

Tradiční pouť na návsi plná atrakcí a doprovodného programu. Ten se odehrává v areálu Cífkova statku a také v areálu Pod Skalou, kde na pouťové zábavě zahraje od 20 hodin kapela Globus Band.

Mělnická Veteran Rallye Kdy: sobota 1. června od 7.30

Kde: Mělník, dopravní hřiště v ulici Karoliny Světlé

Za kolik: neuvedeno Mělnická Veteran Rallye, třiatřicátý ročník. Veterány budou přijíždět na dopravní hřiště od půl osmé ráno do deseti, startovat mají patnáct minut před jedenáctou. Čeká je trasa dlouhá 74 kilometrů, většina vede Mělnickem. Cíle na stejném místě by měly dosáhnout zhruba v půl čtvrté. Na cestě budou mít posádky zastávky s kontrolami, které otestují i jejich zručnost za volanty a vědomosti. Nejmladší vozidla na rallye budou skoro čtyřicet let stará.

Dětský den rybářských slavností

Kdy: sobota 1. června od 9.00

Kde: Katlov u Červených Janovic (Kutnohorsko)

Za kolik: zdarma

Přijďte zažít jedinečný den na Katlov. čekají na vás přednáška a autogramiáda Jakuba Vágnera, ukázky techniky a výzbroje záchranky, hasičů i policie, za dobrého počasí dojde i na pěnu. Těšit se můžete na malování na obličej, soutěže, skákací hrad, rybářská školička a mnoho dalšího.

Toulava fest Kdy: sobota 1. června od 11.00

Kde: Vysoký Chlumec, velkostatek na návsi (Příbramsko)

Za kolik: zdarma Toulava fest se koná v rámci tradiční pouti. Stánky, soutěž o nejlepší pouťový koláč, otevření Stezek do Prčice po celý rok. Tanec a hudba, zahrají dechovka redband, Repete, Blue orchestra, Epydemye a další. Prohlídka místního skanzenu za symbolické vstupné 1 koruna.

Šanofest

Kdy: sobota 1. června od 16.00

Kde: Šanov, Lesní divadlo (Rakovnicko)

Za kolik: 400 korun

Oheň festivalu zapálí rocková formace Last Moment, jako druzí přiloží do kotle Five Sins. Jako třetí zahraje rocková mašina kapela FRET. Headlinerem vesnického festivalu bude parta De Bill Heads a o afterparty se postará Yentak.