V Mníšku pod Brdy se v neděli zavzpomíná na židovské spoluobčany

Město Mníšek pod Brdy si důstojným způsobem připomene tragický osud 28 židovských spoluobčanů, kteří se stali obětí holocaustu. V roce 1942 byli nacistickou okupační mocí donuceni odejít ze svých mníšeckých domovů do terezínského ghetta, které bylo pro většinu z nich pouze přestupní stanicí do některého z vyhlazovacích táborů. Nejstaršímu z nich bylo v době odchodu z Mníšku 70 let, nejmladšímu necelých 7 let. Akce s názvem Vzpomínka na židovské spoluobčany se koná v neděli 28. ledna.

Bývalá mníšecká synagoga. | Foto: MpB