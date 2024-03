Hornické muzeum Příbram na Březových Horách i letos připravilo tradiční akci Velikonoce v hornickém domku. Návštěvníci se tu mohou seznámit s podobou velikonočních svátků v hornické domácnosti na počátku 20. století.

Velikonoce v hornickém domku

Vůně pečiva, lidové popěvky, tradiční výzdoba i um tvůrců lidových řemesel čeká na návštěvníky akce s názvem Velikonoce v hornickém domku. Zájemci si mohou vlastnoručně vyzkoušet pletení pomlázek, pečení jidášů, zdobení vajíček voskem nebo tvorbu svatých obrázků.

Pro širokou veřejnost je akce přístupná nadcházející víkend od 10 do 17 hodin. Následně pak od čtvrtka 28. do neděle 31. března od 10 do 17 hodin.

Návštěvní doba Pro objednané školní skupiny (objednávky na čísle 318 626 307):

18. 3.–22. 3. (pondělí–pátek) od 9 do 15 hodin

25. 3.–27. 3. (pondělí–středa) od 9 do 15 hodin Pro širokou veřejnost:

23. 3.–24. 3. (sobota–neděle) od 10 do 17 hodin

28. 3.–31. 3. (čtvrtek–neděle) od 10 do 17 hodin

