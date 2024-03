/FOTOGALERIE/ Velikonoční veselice se stala na Zámku v Mníšku pod Brdy oblíbenou tradicí. O pestrý program plný nejrůznějších akcí nepřijdou návštěvníci státního zámku ani letos. Velikonoční velice se uskuteční v neděli 31. března od 10 hodin.

Zámek Mníšek pod Brdy. | Foto: Jana Digrinová

Velikonoční veselice je na zámku v Mníšku pod Brdy skutečně tradiční záležitost. V neděli 31. března se uskuteční již 21. ročník této akce. "Jako pokaždé, tak i tentokrát bude spojena s dobročinnou sbírkou pro hendikepované, která bude věnována rehabilitačnímu centru pro tělesně postižené Rehafit," uvedla Jana Digrinová, zástupkyně zámeckého kastelána.

Akce bude probíhat po celý den nejen v zámku, ale také na nádvoří, před zámkem i v zahradě. Z pestrého programu si vybere každý. "Uvnitř se uskuteční prohlídky reprezentačních salónů nebo soukromých pokojů a pro rodiny s dětmi Pohádkové prohlídky s komtesou nebo Velikonoční prohlídky s vyprávěním o velikonočních tradicích. A otevřená bude také výtvarná dílnička. Venku se těšme na doprovodnou hudbu, šermířská vystoupení, Pašijové hry nebo řemeslné tržiště," upozornila Jana Digrinová na program.

Krteček, nová prohlídková trasa i Tutanchamon. Zámek Dobříš zahájil novou sezonu

Velikonoční prohlídky jsou určeny především pro rodiny s dětmi od šesti let. Provází na nich zámecká komtesa, která návštěvníky zavede do reprezentační části zámku a která pro ně bude mít připravené zábavné a interaktivní povídání o velikonočních tradicích a zvyklostech a o tom, jak mohla svátky slavit rodina Kastů s dcerou a svými syny. "Na prohlídkách se určitě každý dozví mnoho zajímavého a možná i něco nového. Třeba co znamenají barvy na pomlázce, jak zní klapot klapačky, proč skákat do výšky, co je to švihačka, proč mít na Velikonoce něco nového na sobě, kdo peče velikonoční preclíky nebo proč se musí třikrát kýchnout," dodala zástupkyně kastelána.

Pozornost upoutají také Pašijové hry. V zahradě zámku je návštěvníci uvidí v nastudování místního komunitního centra Magdaléna. Oblíbení jsou také šermíři ze skupiny Alotrium. Jejich vystoupení bude na zámeckém nádvoří. Mezi představeními předvedou svou zbroj a další nezbytné rytířské vybavení.

Mladík s nožem v ruce přepad večerku v Březnici. Policistům se přiznal

Chybět nebude ani řemeslné tržiště. Stánky v předzámčí budou nabízet velikonoční suvenýry a jarní zboží, šperky a ozdoby, dřevěné hračky nebo meče i sladkosti a něco dobrého k zahnání hladu a žízně.