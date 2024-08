PŘÍBRAMSKO

Tři koncerty v letňáku Kdy: pátek 23. srpna od 18.15

Kde: Příbram, letní kino

Za kolik: 690 korun, děti do 12 let zdarma Léto v Příbrami pokračuje trojicí koncertů, v letním kině zahrají skupiny Jelen a Poetika a také Sofian Medjmedj. Areál je otevřen od půl šesté.

| Video: Youtube

Rožmitálský Rockfest

Kdy: pátek 23. a sobota 24. srpna

Kde: Rožmitál pod Třemšínem, parkoviště u Podzámeckého rybníka

Za kolik: pátek 375, sobota 425, oba dny 666 korun

Velký rockový festival, v pátek hrají Septic People, De Bill Heads, Kabát revival (Plzeň), E!E, Wild Tides, v sobotu hrají Uninvited, Zvlášný Škola, Gate Crasher, Volant, Miloš Dodo Doležal, Cocotte Minute, Seven a Kiss Revival Czech.

Bobři Na Hradbách Kdy: pátek 23. srpna od 19.00

Kde: Příbram, restaurace Na Hradbách

Za kolik: neuvedeno Hudební večer v rytmu country a folku, v podniku v Plzeňské ulici bude návštěvníkům hrát skupina Noví Bobři.

Oslavy 700 let Drahlína

Kdy: sobota 24. srpna od 10.00

Kde: Drahlín

Za kolik: neuvedeno

Drahlín slaví 700 let od první písemné zmínky o obci, a to od rána až do večera. Na programu je staročeská beseda, vystoupení mažoretek, slavnostní průvod, koncert, dílnička pro děti, beseda, videoprojekce, fotbalové utkání a taneční zábava.

Naďa Válová na Skalce Kdy: sobota 24. srpna od 19.00

Kde: Příbram, lesní divadlo Skalka

Za kolik: 450 korun Koncert zpěvačky Nadi Válové s kapelou NV band přenese posluchače do světa lásky, ztráty i naděje.

| Video: Youtube

Prázdniny na bruslích

Kdy: sobota 24. a neděle 25. srpna od 14.00

Kde: Příbram, zimní stadion

Za kolik: 80 korun, doprovod 10, držitel senior ID karty 30 korun

Veřejné bruslení, které dokáže v letním parnu skvěle zchladit. Bruslí se v malé hale zimního stadionu až do 16.00 hodin.