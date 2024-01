/FOTO, VIDEO/ Nadcházející víkend nabídne na Příbramsku i v dalších místech ve středních Čechách desítky akcí, od plesů přes koncerty až po první masopustní průvody. Vyrazit ale můžete třeba i na pohádkový muzikál, kurz pletení ve skanzenu nebo karetní den s Pokémony.

Hasičský ples ve Staré Huti. | Foto: Deník / Spáčilová Šárka

PŘÍBRAMSKO

Phil Shoenfelt + Southern Cross

Kdy: pátek 12. ledna od 20.30

Kde: Dobříš, společenský sál

Za kolik: 250 korun

Rockový koncert. Phil Shoenfelt, který je veteránem londýnské, manchesterské a newyorské punkové a post-punkové scény, se před čtvrt stoletím usadil v Praze. S kapelou Southern Cross koncertuje v Česku i v zahraničí.

Transformers show Kdy: sobota 13. ledna od 17.00

Kde: Příbram, divadlo A. Dvořáka

Za kolik: zdarma Realističtí roboti Transformers jako z filmového plátna, hrdinové ožívají. Měří skoro tři metry, při show střílí z obřího kouřového kanonu a to není všechno, velkolepá podívaná, fotografování s dětmi.

Hasičský bál

Kdy: sobota 13. ledna od 20.00

Kde: Stará Huť, kulturní dům

Za kolik: 200 korun

Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Huti pořádá 132. Hasičský bál. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Forte. Bohatá tombola

Myslivecký ples Kdy: sobota 13. ledna od 20.00

Kde: Příbram, divadlo A. Dvořáka

Za kolik: 300 korun Myslivecký ples, k tanci a poslechu hraje skupina Hračky, bohatá zvěřinová i věcná tombola. Doprava svozovými autobusy z okolních vesnic.

Listování: Lichožrouti

Kdy: neděle 14. ledna od 15.00

Kde: Mníšek pod Brdy, Pavilon

Za kolik: vstupné dobrovolné

Ztratila se vám ponožka? Kdo za to může? Lichožrout! Záhadný tvor, který žere ponožky. Napínavý a vtipný příběh jedné lichožroutí rodinky.

Kouzelník Eňo Ňuňo Kdy: neděle 14. ledna od 15.30

Kde: Dobříš, společenský sál

Za kolik: 70 korun Humorný kabaretní kousek pro děti i dospělé, s nemotorným a legračním kouzelníkem Eňo Ňuňo.

BEROUNSKO

Českým zimním krasem

Kdy: sobota 13. ledna od 7.30

Kde: Beroun, start v hale železniční stanice Beroun

Za kolik: neuvedeno

TJ Tatran Třemošná pořádá 23. ročník turistického pochodu. Start je od 7.30 do 10.00 hodin v hale železniční stanice Beroun, cíl v restauraci Berounský medvěd od 11.00 do 17.00 hodin.

Masopust v Srbsku Kdy: neděle 14. ledna od 12.00

Kde: Srbsko, u kulturního domu

Za kolik: neuvedeno Hraje kapela Třehusk, zabijačkové hody, průvod maškar vychází na cestu vesnicí hodinu po poledni.

KLADENSKO

Sněhová královna

Kdy: pátek 12. ledna od 10.00, sobota 13. ledna od 17.00

Kde: Kladno, divadlo Lampion

Za kolik: v sobotu 90-190 korun

Divadelní adaptace známé pohádky H. CH. Andersena. V pátek veřejná generálka, v sobotu premiéra. Hrají Kristýna Matěj Dámová, Petra Majerčíková, Anna Řeháková, František Čachotský, Jan Pichler, Petr Šmíd.

Pokémoni na Kladně Kdy: neděle 14. ledna od 14.00

Kde: Kladno, Labyrint budova B

Za kolik: neuvedeno Den plný pokémoních dobrodružství, Pokémon bingo, turnaje v karetní hře Pokémon, učení pravidel této karetní hry během celého dne, výměna kartiček, foto koutek, tombola.

MĚLNICKO

Ples domu dětí a mládeže

Kdy: sobota 13. ledna od 20.00

Kde: Kralupy, kulturní dům Vltava

Za kolik: 300 korun

Reprezentační ples kralupského domu dětí a mládeže, třiadvacátý ročník, hraje skupina Karyna band, pořadatel slibuje bohatý program a tombolu.

Osoba blízká v Mydlárně Kdy: sobota – 13. ledna od 20.00

Kde: Mělník, Stará mydlárna

Za kolik: neuvedeno Bigbítový večer s kapelou z Třebíze s názvem Osoba blízká.

RAKOVNICKO

Rakovnický Smallfest

Kdy: sobota 13. ledna od 17.00

Kde: Rakovník, kulturní centrum

Za kolik: 150 korun

The Smallpeople slaví patnáctiny koncertem, jako hosté vystoupí Džunior, Cruel Jokers, Fret, Lateralis, Trio, Coffee to help.

Rybářský ples Kdy: sobota 13. ledna od 20.00

Kde: Karlova Ves, kulturní dům Broumy

Za kolik: 150 korun Rybářský ples, hraje skupina Kastelán. Tradiční rybářské soutěže o ceny.

BENEŠOVSKO

Reprezentační ples města

Kdy: pátek 12. ledna od 20.00

Kde: Benešov, kulturní dům Karlov

Za kolik: 399 korun k sezení, 199 korun stání

Ples ve stylu První republiky, hraje Moondance Orchestra Martina Kumžáka se sólisty Dashou, Naďou Wepperovou, Dušanem Kollárem a Michalem Cermanem.

Ples města Sázava Kdy: sobota 13. ledna od 19.00 hodin

Kde: Sázava, společenský dům

Za kolik: 250 korun Ples města Sázava. K tanci i poslechu zahraje kapela Ešner Band.

KOLÍNSKO

Kurz pletení ve skanzenu

Kdy: sobota 13. ledna od 10.00

Kde: Kouřim, Muzeum lidových staveb

Za kolik: 800 korun, děti do 15 let 500 korun

Na kurzu pletení v kouřimském skanzenu se pod odborným dohledem lektorky naučíte nebo si zopakujete základní techniky pletení. Dozvíte se praktické rady pro začátečníky i odborné informace pro zkušené.

Winter party v lázních Kdy: sobota 13. ledna od 21.00

Kde: Kolín, Staré lázně

Za kolik: 150 korun Přijďte si užít exkluzivní Winter party plnou zimní výzdoby, spoustou zábavy a dobrého pití.

KUTNOHORSKO

Ježíšek to netrefil

Kdy: sobota 13. ledna od 14.00

Kde: Čáslav, sokolovna

Za kolik: zdarma

Prodejní akce s přednáškami a promítáním. Výtěžek z rezervací prodejních míst poputuje na opravu střechy čáslavské sokolovny.

Muzikál S čerty nejsou žádné žerty Kdy: neděle 14. ledna od 15.00

Kde: Kutná Hora, Tylovo divadlo

Za kolik: 150 korun Dětský muzikál na motivy slavné pohádky. Těšit se můžete na mlynáře Petra, chamtivou macechu Dorotu, sobeckou Angelinu a skromnou Adélku.

BOLESLAVSKO

Divadelní inscenace Rok na vsi

Kdy: sobota 13. ledna od 19.00

Kde: Mladá Boleslav, Městské divadlo

Za kolik: od 210 do 330 korun

Dramatizace jednoho z nejlepších děl české klasiky, ve které bratři Alois a Vilém Mrštíkové líčí bez příkras všechny hříchy, zrady a vášně, které se odehrály ve smyšlené obci Habrůvka.

Vodní medvídci a další zázraky Kdy: neděle 14. ledna od 14.00

Kde: Mladá Boleslav, Ekocentrum Zahrada

Za kolik: 100 korun Ukázková lekce Badatelského klubu pro děti od 8 do 15 let. Dozvíte se něco o vodních medvídcích, které máte možná i na zahradě. Jsou to superhrdinové, kteří přežijí vysoké i extrémně nízké teploty.

NYMBURSKO

Reprezentační ples města Nymburk

Kdy: pátek 12. ledna od 20.00

Kde: Nymburk, obecní dům Kokos

Za kolik: 590 korun velký sál, 490 korun malý sál

Reprezentační ples města, kterým vás provede herečka a zpěvačka Daniela Šinkorová. Zatančí Bohemia balet, hrát budou Top Band Praha, Galileo band Hradec Králové a DJ Tomáš Březina.