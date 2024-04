Kdy: v sobotu 13. dubna od 8.30 hodin

Kde: Kulturní dům Příbram

Za kolik: 50 korun

Prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin. Organizátorem akce je Pavel Škácha, geolog Hornického muzea Příbram.

Středočeská šedesátka

Kdy: v sobotu 13. dubna od 6.30 hodin

Kde: náměstí Dobříš

Za kolik: od 30 do 80 korun

KČT Trilobit Barrandov srdečně zve na 13. ročník turistického pochodu. Připraveno je šest různě dlouhých tras od čtyř do šedesáti kilometrů.

Eric Clapton Tribute Band v Příbrami

Kdy: v sobotu 13. dubna od 21 hodin

Kde: Junior klub Příbram

Za kolik: 250 korun

Eric Clapton je anglický rockový a bluesový kytarista, zpěvák a skladatel, obecně považovaný za jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších kytaristů všech dob.

Co nás v sobotu čeká? Náměstí T. G. Masaryka a okolí obsadí na čtyři stovky motorek a automobilů, které udělají radost všem příznivcům silných a na našich silnicích mnohdy netradičních strojů. Registrovaní účastníci začnou na náměstí najíždět zhruba kolem 9 hodin.

Jarní koncert Rožmitálské Venkovanky

Kdy: v neděli 14. dubna od 17 hodin

Kde: Společenské centrum Rožmitál pod Třemšínem

Za kolik: 100 korun

Srdečně zveme všechny milovníky dobré dechovky a příznivce Rožmitálské Venkovanky na tradiční Jarní koncert.

Modrej Happening aneb Opravdu byl v Berouně Johnny Cash?

Kdy: pátek 12. dubna od 17.00

Kde: Beroun, náměstí Joachima Barranda

Za kolik: zdarmaOpravdu byl v Berouně Johnny Cash? Ano, byl! V pátek 12. dubna to bude už 46 let. Od roku 2018 si tuhle neuvěřitelnou příhodu v Modrým Berouně oficiálně připomínají a bude to tak samozřejmě i letos. Takže vás tímto společně s kapelami Johnny Cash Kvintet a St. Johnny zveme na Modrej happening!