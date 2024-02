/FOTOGALERIE/ Ve znamení velmi pohodového zábavně naučného odpoledne se nesly první tvořivé dílny pro veřejnost v Informačním centru Vojenských lesů a statků ČR (VLS) v Obecnici na Příbramsku. Akce na podporu přezimujících ptáčků v brdské krajině přilákala desítky návštěvníků z blízkého, ale i vzdálenějšího okolí.

V Informačním centru Vojenských lesů a statků ČR se konaly první tvořivé dílny pro veřejnost. | Foto: Jan Sotona

Během odpoledne se v dílničce vystřídalo celkem 106 příznivců přírody, kteří si vyrobili hned několik lojových pochoutek. Na akci přišli malí, větší i již dávno odrostlí. Ti všichni se chtěli zapojit do vyrábění pochoutek a alespoň trochu přilepšit v tomto zimním období opeřeným spoluobyvatelům.

Úkol byl pro každého obdobný - nejprve si sám v kastrůlku rozehřál hovězí tuk, kam si následně zamíchal slunečnici, mák, proso, ovesné vločky a sušené larvy potemníka moučného. Po chvilce ztuhnutí se mohli pustit do práce.

„Někdo směs natlačil do kelímků od jogurtů, někdo do ruliček od papíru a někdo do teplem rozevřených šišek. Své výrobky si všichni odnesli do přírody nebo domů a můžou je po dokonalém zatuhnutí umístit tam, kde jim budou ptáčci svojí návštěvou dělat radost,“ uvedla lesní pedagožka VLS Lucie Lenghartová.

Pomůžete nám? Potřebujeme další dárce krve, zní z příbramské nemocnice

V mezičase tuhnutí si všichni prohlédli podbrdské infocentrum VLS i připravenou galerii s vycpanými ptáčky. Děti se proběhly po zahradě, kde je umístěno několik interaktivních prvků spojených s lesem.

„Společné chvíle strávené k oboustranné spokojenosti vedly k domluvě na dalších naučně tvořivých dílnách s příznivci brdské krajiny. Touto premiérou jsme si potvrdili, že o tyto akce má veřejnost zájem,“ dodal David Novotný, ředitel lesnické divize VLS Hořovice, která ve středních Brdech hospodaří.